Diese Gemeinderäte stellen sich in der Gemeinde Munningen zur Wahl

Plus Bei der Kommunalwahl 2020 treten in der Gemeinde Munningen die Kandidaten von drei Listen an. Dietmar Höhenberger will als einziger wieder ins Rathaus einziehen.

Die Gemeinde Munningen wählt am Sonntag, 15. März, einen neuen Bürgermeister und einen neuen Gemeinderat. Als einziger Bürgermeisterkandidat wurde Dietmar Höhenberger von der Liste Dorfgemeinschaft /Freie Wählergemeinschaft Schwörsheim nominiert. Für den Gemeinderat stehen 36 Kandidaten auf drei verschiedenen Listen zur Wahl: für die Liste Wählergemeinschaft Laub, für die Liste Dorfgemeinschaft /Freie Wählergemeinschaft Schwörsheim und für die Liste Freie Wählergemeinschaft /Vereinigte Wählergemeinschaft Munningen.

Kandidaten für die Liste Wählergemeinschaft Laub Für die Liste Wählergemeinschaft Laub kandidieren: 1. Martin Michel 2. Michael Schneid 3. Johannes Zwerger 4. Roland Schneid 5. Andreas Lechner 6. Tobias Vogelgsang 7. Markus Eireiner 8. Lukas Matz 9. Markus Randi 10. Jürgen Schneid 11. Lukas Schröttle 12. Daniel Zinsmeister Kandidaten für die Liste Dorfgemeinschaft/Freie Wählergemeinschaft Schwörsheim Für die Liste Dorfgemeinschaft /Freie Wählergemeinschaft Schwörsheim kandidierern: 1. Irgene Beck 2. Thomas Gutmann 3. Friedrich Schwarzländer 4. Karl-Heinz Weißbeck 5. Ingrid Rosenbauer 6. Stefan Schneller 7. Josef Michel 8. Robert Mährle 9. Rainer Eigner 10. Siegfried Gutmann 11. Siegfried Gruber 12. Ursula Beyl Außerdem hat die Liste Dietmar Höhenberger als Bürgermeister nominiert. Kandidaten für die Liste Freie Wählergemeinschaft/Vereinigte Wählergemeinschaft Munningen Für die Liste Freie Wählergemeinschaft /Vereinigte Wählergemeinschaft Munningen (FWG/VWG) kandidieren: 1. Thomas Hertle 2. Klaus Pelz 3. Dieter Schneele 4. Lina Heinrich 5. Gerd Laubensdörfer 6. Norbert Bühler 7. Rudolf Bucher junior 8. Daniel Kienberger 9. Florian Hertlein 10. Alexander Scheitza 11. Willi Gebhard 12. Martin Lechner

Lesen Sie auch: Munningen: Das will Dietmar Höhenberger erreichen

