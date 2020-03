04.03.2020

Diese Kandidaten stehen in Alerheim für den Gemeinderat zur Wahl

Plus Die Wahl von Gemeinderat und Bürgermeister findet in Amerdingen am 15. März statt. Diese Kandidaten treten dort bei der Kommunalwahl 2020 an.

Die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl der Gemeinde Alerheim findet am 15. März 2020 statt. Es gibt Kandidaten auf vier verschiedenen Listen. Dazu zählen die Wählervereinigung Alerheim, die Wählervereinigung Rudelstetten, die Wählervereinigung Wörnitzostheim und die Wählergemeinschaft Bühl im Ries. Der einzige Bürgermeisterkandidat der Gemeinde Alerheim ist Christoph Schmid, er wurde von der Wählervereinigung Alerheim nominiert.

