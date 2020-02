16:15 Uhr

Diese Kandidaten stehen in Hohenaltheim für den Gemeinderat zur Wahl

In der Gemeinde tritt nur eine Bürgermeisterkandidatin an. (Archivfoto)

Plus Die Wahl von Gemeinderat und Bürgermeister findet in Hohenaltheim am 15. März statt. Diese Kandidaten treten dort bei der Kommunalwahl 2020 an.

Die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl der Gemeinde Hohenaltheim findet am 15. März 2020 statt. In dieser Wahlperiode werden dort nur die Kandidaten einer Gruppierung antreten, nämlich die der Partei Bürgerblock Hohenaltheim-Niederaltheim/Unabhängige Wähler Hohenaltheim-Niederaltheim. Aus diesem Grund wurde Martina Göttler als einzige Bürgermeisterkandidatin nominiert.

Die Kandidaten für die Gruppierung Für den Gemeinderat Hohenaltheim schafften es neun Männer und drei Frauen auf die Liste der Gruppierung Bürgerblock Hohenaltheim-Niederaltheim/Unabhängige Wähler Hohenaltheim-Niederaltheim. Harald Gerth Martina Göttler Michael Heider Marco Herrle Andrea Hönning Heinz Hönning Christian Kornmann Gregor Saam Sabrina Schabert Christian Schmidt Armin Sporys Bernd Wunder Kommunalwahl 2020 in Bayern: Wer wird gewählt? Und wer darf gewählt werden? Bei der Kommunalwahl in Bayern werden diese politischen Mandatsträger gewählt: die meisten Ersten Bürgermeister oder Oberbürgermeister

die meisten Landräte

alle Mitglieder von Gemeinderat, Marktrat oder Stadtrat

alle Kreisräte Genau wie bei den Wahlberechtigten gelten auch bei den Menschen Voraussetzungen, die gewählt werden möchten. Für die Räte dürfen alle antreten, die mindestens 18 Jahre alt sind, den deutschen Pass oder eine EU-Staatsangehörigkeit haben und seit mindestens drei Monaten im Wahlkreis wohnen. Für berufsmäßige Erste Bürgermeister und Landräte gelten dieselben Regeln. Dazu kommt noch eine Altersgrenze: Die Kandidaten dürfen zum Beginn der Amtszeit nicht älter als 67 sein. Von unseren Mitarbeitern Hanna Uhl und Katharina Eder Lesen Sie dazu auch: Fragen und Antworten zur kompliziertesten Wahl Bayerns

