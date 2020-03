16:54 Uhr

Diese Kandidaten stehen in Maihingen für den Gemeinderat zur Wahl

Plus Die Wahl von Gemeinderat und Bürgermeister findet in Maihingen am 15. März statt. Diese Kandidaten treten zur Kommunalwahl 2020 an.

Die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl der Gemeinde Maihingen findet am 15. März 2020 statt. In Maihingen stellt nur eine Liste Kandidaten für die Kommunalwahl : die Wählergemeinschaft Maihingen. Sie stellt mit Franz Stimpfle auch den einzigen Bürgermeisterkandidaten.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Kandidaten der Wählergemeinschaft Maihingen Für den Gemeinderat schafften es für die Wählergemeinschaft Maihingen folgende Personen auf die Liste: Alexander Kotz Daniela Thum Elisabeth Koukol Konrad Müller Gerhard Stoller Marianne Götz Michael Graßl Ulrich Hofmann Magdalena Stimpfle Stefan Leberle Martin Stimpfle Patrick Taglieber Kommunalwahlen am 15. März 2020 in Bayern: Wer wird gewählt und wer darf gewählt werden? Genau wie bei den Wahlberechtigten gelten auch bei den Personen Voraussetzungen, die gewählt werden möchten. Für die Räte dürfen alle antreten, die mindestens 18 Jahre alt sind, den deutschen Pass oder eine EU-Staatsangehörigkeit haben und seit mindestens drei Monaten im Wahlkreis wohnen. Für berufsmäßige Erste Bürgermeister und Landräte gelten dieselben Regeln. Dazu kommt noch eine Altersgrenze: Die Kandidaten dürfen zum Beginn der Amtszeit nicht älter als 67 sein. Lesen Sie hierzu auch: Bürgermeisterkandidat Stimpfle legt in Maihingen Fokus aufs Bauen

Themen folgen