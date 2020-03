18:38 Uhr

Diese Kandidaten treten in Megesheim für die Wahl des Gemeinderats an

Die Gänsbachbrücke in Megesheim ist in die Jahre gekommen. 2020 wird sie grundlegend saniert.

Am 15. März wird in Megesheim ein neuer Bürgermeister und ein neuer Gemeinderat gewählt. Diese Kandidaten treten an.

Neben dem Bürgermeister wird in Megesheim am 15 März auch ein neuer Gemeinderat gewählt. In der Gemeinde gibt es eine Liste für die Kommunalwahl 2020, die gemeinsam von CSU und Freier Wählervereinigung gestellt wird. Diese Liste unterstützt auch den einzigen Bürgermeisterkandidat, Karl Kolb.

Das sind die Kandidaten der CSU/Freie Wählervereinigung in Megesheim

Für die Liste CSU /Freie Wählervereinigung kandidieren die folgenden Bürger:

Martin Wach

Karl Beyrle

Ulrich Lechner

Renate Schindler

Erwin Mayer

Heinrich Wetzstein

Thomas Walter

Olaf May

Sebastian Lechner

Dieter Wonder

Susanne Brückel

Markus Schwamm

Julian Trollmann

Franz-Josef Friedel



Kommunalwahlen am 15. März in Bayern: Wer wird gewählt und wer darf gewählt werden?

Bei der Kommunalwahl in Bayern werden folgende Mandatsträger gewählt:

die meisten Ersten Bürgermeister oder Oberbürgermeister



die meisten Landräte



alle Mitglieder von Gemeinderat, Marktrat oder Stadtrat

alle Kreisräte

Genau wie bei den Wahlberechtigten gelten auch bei den Personen Voraussetzungen, die gewählt werden möchten. Als Räte dürfen alle antreten, die mindestens 18 Jahre alt sind, den deutschen Pass oder eine EU-Staatsangehörigkeit haben und seit mindestens drei Monaten im Wahlkreis wohnen.

Für berufsmäßige Erste Bürgermeister und Landräte gelten dieselben Regeln. Dazu kommt noch eine Altersgrenze: Die Kandidaten dürfen zum Beginn der Amtszeit nicht älter als 67 sein.

