Diese Neuerungen gibt es beim Stadtmauerfest

Der Zapfenstreich beim Stadtmauerfest wird in diesem Jahr live in die St. Georgskirche übertragen. Das historische Spektakel findet vom 6. bis zum 8. September in der Nördlinger Innenstadt statt.

Vom 6. bis 8. September findet das historische Spektakel in Nördlingen statt. Welche Neuerungen es gibt und wann Ministerpräsident Markus Söder kommen will.

Von Martina Bachmann

Während auf der Kaiserwiese gestern noch die Jubiläumsmess’ abgebaut wurde, ging es im Nördlinger Rathaus bereits um das nächste große Fest: Vom 6. bis 8. September findet heuer das Stadtmauerfest statt, es ist die 13. Auflage des historischen Spektakels. Viele Nördlinger Vereine beteiligen sich daran, bauen ihre Lager auf, machen die Geschichte der Stadt erlebbar. Dazu kommen Marktstände, Gaukler, Musikgruppen und so manches mehr. Vieles hat sich in den vergangenen Jahren bewährt – doch 2019 gibt es auch einige Neuerungen.

So werden auch weiterhin die beliebten Holzplaketten verkauft, sie dienen aber nicht mehr als Eintrittskarte, sondern werden nur noch für Sammler zum Preis von zwei Euro abgegeben. Abgelöst werden sie von zwei verschiedenen Bändchen, die die Besucher erhalten – die aus Stoff gelten das gesamte Wochenende und kosten für Erwachsene 15 Euro, für Jugendliche bis 16 Jahren sechs Euro. Das Tagesbändchen aus Papier kostet am Freitag sieben Euro für Erwachsene und ermäßigt drei Euro. Samstag und Sonntag müssen acht beziehungsweise vier Euro bezahlt werden. Kinder bis zu einer Größe von 1,30 Meter und Menschen mit einer Behinderung von 50 Prozent und mehr erhalten freien Eintritt.

Sicherheitskonzept für Stadtmauerfest 2019 wird überarbeitet

Mitorganisator und Hauptamtsleiter Peter Schiele sagte gestern, zwischen zwei und drei Euro pro Eintritt flössen alleine in den Bereich Sicherheit. Bereits 2016 wurde ein umfangreiches Sicherheitskonzept erstellt, das bis zum September noch überarbeitet wird. Schon jetzt steht fest, dass es an den Toren wieder punktuelle Taschenkontrollen geben wird. Schiele betont: „Das ist keine Gängelei, das ist zu unserer aller Sicherheit.“ Der Großteil der Besucher habe die Kontrollen 2016 auch akzeptiert. Im Langhof wird es bei den Nördlinger Löwen ebenfalls aus Sicherheitsgründen Änderungen geben, kündigten Schiele und Oberbürgermeister Hermann Faul an. Dort gibt es nur einen echten Fluchtweg, deshalb wird es im September dort nur noch Stände und ein Karussell geben.

So feiern die Nördlinger die Eröffnung des Stadtmauerfests am Freitag. Das Fest dauert das ganze Wochenende und findet nur alle drei Jahre statt.

Neu ist 2019, dass auch der Innenhof des Finanzamtes Teil des Festes wird. Zudem stellt die Ju-Jutsu-Abteilung des TSV Nördlingen das sogenannte Gottesgericht dar. Einer Legende zufolge, so berichtet Schiele, kam es einst in einer Nördlinger Metzgerei zu einem Unfall, bei der ein Bub seinen Bruder tötete. Danach reichte man dem Kind einen Apfel und Gold – um zu testen, wie es um seinen Charakter bestellt war. Der Bub habe den Apfel genommen und sei freigesprochen worden, so Schiele. Die Nähstube habe die Gruppe eingekleidet und dabei sehr gute Arbeit geleistet.

Das Stadtmauerfest endet traditionell mit dem großen Zapfenstreich. Die Besucher drängen sich am Sonntag auf dem Marktplatz, viele harren schon lange vor der Zeremonie auf den Tribünen aus. Die Verantwortlichen wollen den Gästen in diesem Jahr ein neues Angebot machen: Der Zapfenstreich wird mithilfe von Foto und Medientechnik Finck in die St. Georgskirche übertragen. Extra Eintritt werde dafür nicht verlangt, so Schiele.

Schirmherr Söder hat sich für Sonntag angesagt

Schirmherr des Stadtmauerfestes ist heuer kein geringerer als der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Er hat sich für den historischen Umzug am Sonntag, 8. September, angesagt, der um 13 Uhr beginnen wird. Der Brauchtumsumzug findet am Samstag, 7. September, um 14 Uhr statt. Bis sich die Wagen in Bewegung setzen, ist noch viel zu tun. Hinter den Kulissen gibt es mehrere Arbeitskreise, so kümmert sich beispielsweise die Bauinnung um den Handwerkermarkt auf dem Weinmarkt, Stadtrat Thomas Mittring zeichnet für das Rieser Markttreiben am Obstmarkt verantwortlich und die Fachakademie für Sozialpädagogik Maria Stern organisiert vor ihrem Gebäude Kinderspiele. Sponsoren sind in diesem Jahr Destilla, Erdgas Schwaben und die Marke Donauries: „Ohne sie ist das Fest in dieser Dimension nicht darstellbar“, betonte Faul.

