13:04 Uhr

Diese Regeln gelten nach der Öffnung im Nördlinger Freibad

Die Besucheranzahl ist begrenzt. Saison- und Zehner-Karten gibt es in diesem Jahr nicht. Was sich sonst ändert.

Das Solarbad auf der Marienhöhe öffnet als eines der ersten Freibäder in Bayern, trotz Corona-Pandemie, seine Pforten. Laut Beschluss des Bayerischen Ministerrates könnten Freibäder ab 8. Juni wieder mit einem eigens gefertigten Hygienekonzept öffnen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Nördlingen. „Die Verwaltung und das Team um Schwimmmeister Martin Gruber haben ein Konzept entwickelt, das die Öffnung unseres Freibades zu den aktuellen Gegebenheiten möglich macht“, sagt Oberbürgermeister David Wittner zur Öffnung des beliebten Bades auf der Marienhöhe. „In dieser Saison ist vieles anders, in den kommenden Sommermonaten gilt es, die ungewöhnlichen aber unbedingt notwendigen und erforderlichen Abstandsregeln und Hygienevorschriften einzuhalten.“ Es sei eine Lösung gefunden worden, die zwar grundlegend von der bisherigen Praxis abweicht, aber dennoch ein Badevergnügen erlauben soll. Das Freibad auf der Marienhöhe steht nun täglich für Besucher und Schwimmer zu folgenden Öffnungszeiten und Konditionen offen:

Diese Schichten gibt es im Nördlinger Freibad:

Zeitzone 1: 7:00 - 9:00 Uhr (Frühschwimmen)



1: 7:00 - 9:00 Uhr (Frühschwimmen) Zeitzone 2: 10:00 - 14:00 Uhr



2: 10:00 - 14:00 Uhr Zeitzone 3: 15:00 - 20:30 Uhr



Nach jeder Zeitzone müssen die Besucher das Bad verlassen, unter anderem die Anlagen, Umkleidekabinen und Geländer werden desinfiziert und 60 Minuten später können wiederum 300 Besucher das Freibad nutzen. Insgesamt können zum Frühschwimmen 40 Besucher und tagsüber jeweils 300 Gäste das Solarbad nutzen.

Die Eintrittspreise betragen für die Zeit am Morgen 2,80 Euro und für die Zeitzonen 2 und 3 jeweils 4,30 Euro für Erwachsene und 2,60 Euro für Jugendliche bis 15 Jahre. Saisonkarten oder Zehner-Karten gibt es laut Stadt in diesem Sommer nicht. Die Tickets sind nur online erhältlich, damit lange Warteschlangen an der Eingangskasse vermieden werden. Die Tickets können auf der städtischen Homepage unter www.noerdlingen.de/kultur-und-freizeit/baeder/freibad erworben und bezahlt werden. Der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates hat dieser „einmaligen“ Sonderregelung zugestimmt. (pm)

