14:10 Uhr

Diese Rieser Hobbybäckerinnen backen aus Leidenschaft

Im neuen Zuckerguss-Magazin sind auch wieder Hobbybäckerinnen aus dem Ries dabei. Welche Tipps sie für ihre Rezepte haben.

Von Helga Egetenmeier und Jan-Luc Treumann

Als Ingrid Meier aus Oettingen-Erlbach vom Zuckerguss-Magazin den Brief erhielt, dass ihr Rezept darin aufgenommen wird, musste sie vor Glück schreien, erinnert sie sich. Sie backe und koche leidenschaftlich gern und wäre am liebsten Konditorin geworden. Doch das Leben ging andere Wege, sie lernte Verkäuferin und so kommen jetzt ihre Familie und ihre Freunde in den Genuss ihrer Kochkunst. Den Zuckerguss liest sie schon seit Jahren, doch auf die Idee, selbst etwas einzureichen, kam sie erst durch den Aufruf in den Rieser Nachrichten.

Meier ist eine von drei Hobbybäckerinnen aus dem Ries, die es mit ihren Rezepten ins Magazin ins Magazin geschafft haben.

Das im Magazin abgedruckte Rezept des Hollerschmarrn hat Meier von ihrer Mutter, ihrer „Mäm“, abgeschaut. Diese habe ihr auch die Begeisterung für die sorgfältige Arbeit in der Küche mitgegeben. Bei der Auswahl der Zutaten achte sie auf gesunde Bestandteile und nehme gern frisches Obst und Früchte, jedoch wenig Zucker. In den Hollerschmarrn kommen bei ihr deshalb Äpfel, Birnen und Zwetschgen aus dem Garten.

Andere Beeren können auch verwendet werden

Die Holunderbeeren pflückt sie im August am Waldrand und von den Hecken zwischen den Feldern. Da diese empfindlichen Beeren aber weder eingekocht noch eingefroren werden können, könne das Originalrezept nur saisonal zubereitet werden. Als Alternativen in den anderen Monaten eignen sich statt der Holunderbeeren andere rote Früchte, wie Brombeeren oder Erdbeeren, schildert Ingrid Meier. Wichtig seien auch die Zwetschgen, die dem Gericht die nötige Festigkeit und Sämigkeit geben, sowie die Brotrinde, die zusätzlich noch einen würzigen Geschmack erzeugt.

Ebenfalls im Magazin vertreten ist Michaela Paul aus Riesbürg mit ihren Beeren-Toffee-Törtchen. Und Margarethe Schröppel aus Forheim hat das „Leicht beschwipste Johannisbeergelee“ eingereicht. Marmeladen und Gelees sind eine große Leidenschaft der 68-Jährigen: „Ich koche mindestens zehnerlei Marmeladen. Dieses Gelee mache ich seit sechs Jahren. Ich habe das Rezept mal in einem Prospekt gelesen und ausprobiert.“

Seitdem bereite sie das Gelee immer wieder zu. Schröppel sagt, dass sie und ihr Mann mit ihrem Bauernhof nahezu Selbstversorger seien und viel bei sich anpflanzen. Sie backe jede Woche etwas und probiere gerne neue Rezepte aus, sagt die 68-Jährige. In das Johannisbeergelee kommt auch Rhabarbersaft hinein. Der Tipp von Margarethe Schröppel: „Ich friere den Rhabarber ein. Denn frisch gekocht ist das noch leckerer, als wenn es ein halbes Jahr steht.“

