Diese Rieser Unternehmen finden keine Azubis

Plus Der Nördlinger Friseur Willy Uhl hat in diesem Jahr keinen Auszubildenden gefunden. Auch andere Branchen suchen nach Lehrlingen. Gute Bewerber können sich ihren Betrieb aussuchen.

Der Kunde sitzt im Stuhl, Friseur Willy Uhl hat ihn gerade geföhnt und richtet dem Mann die Haare. Der frisch Frisierte hat mitbekommen, dass der Obermeister der Friseurinnung Nordschwaben nach Auszubildenden sucht. Er fragt Uhl, ob er ein Foto von vor zehn Jahren mit mehreren Auszubildenden hätte. Dann könnte man dem ein aktuelles Foto gegenüberstellen. Auf einem solchen Bild wäre Uhl ganz alleine zu sehen – denn der Inhaber des Nördlinger Friseurgeschäfts hat für das am Montag beginnende Ausbildungsjahr keinen einzigen Lehrling gefunden.

Zahl der Lehrlinge im Friseurhandwerk hat sich halbiert

Uhl zeigt in einer Broschüre die Auszubildendenzahlen des Friseurhandwerks. 2008 waren es laut dem Deutschen Handwerkskammertag noch 40454 Lehrlinge, 2018 nur noch 20982. In zehn Jahren hat sich die Zahl fast halbiert. Doch die Friseurbranche ist nicht die einzige, die nach Azubis sucht. Am Donnerstag wurden die aktuellen Zahlen für das Ries vorgestellt, 199 unbesetzte Lehrstellen, dagegen nur 31 unversorgte Bewerber. Im gesamten Landkreis sind rund 500 Ausbildungsplätze frei. Christine Jung, Pressesprecherin der Bundesagentur für Arbeit in Donauwörth, sagt: „Für die Bewerber ist die Situation gut, man hat die Auswahl und auch diejenigen, die noch nichts haben, haben Chancen, eine Stelle zu bekommen“, sagt Jung. Ein Bewerber, der noch keine Stelle habe, solle sich jetzt bewerben, das gelte auch für Schüler, die in einem Jahr ihren Abschluss machen. Im Herbst fänden häufig Auswahlverfahren statt.

Für Firmen sei die Lage aber dementsprechend schwieriger. „Früher konnten sich die Betriebe den am besten geeigneten Bewerber heraussuchen“, so die Pressesprecherin. Das sei jetzt nicht mehr so einfach. Besonders betroffen seien das Baugewerbe, das produzierende Gewerbe, der Einzelhandel sowie das Gesundheits- und Sozialwesen. Die Ursachen für den Mangel an Auszubildenden sieht Jung darin, dass junge Menschen länger in der Schule bleiben – und im demografischen Wandel.

Dem stimmt auch Alban Faußner, Geschäftsführer der Bauinnung Nordschwaben, zu. Mehr Mitarbeiter würden in den Ruhestand gehen als an Lehrlingen nachkomme. Faußner sieht die Lage im Baugewerbe derzeit so: „Wir haben Azubis, aber es stehen genug offene Lehrstellen zur Verfügung, die noch vor Ausbildungsbeginn besetzt werden könnten.“ Ausbildungsbeginn, das ist Montag, 2. September. Faußner weiß, dass es immer noch einige Nachzügler gibt.

Zu den Worldskills, den Weltmeisterschaften für Berufe, nach Kasan

Er schildert auch, dass vor allem Maurer und Betonbauer benötigt werden. „Wir müssen uns um die Jungs und Mädels kümmern, die zu uns wollen“, sagt Faußner. So seien beispielsweise die Ausbildungsvergütungen angehoben worden, Betriebe versuchen, bei Berufsinformationsmessen „den Leuten praktisch zu zeigen, was man umsetzen kann, zu zeigen, was ich als Betonbauer mache“. Wertschätzung sind für ihn auch die sogenannten Worldskills, die Weltmeisterschaft für Berufe, die kürzlich in Kasan stattfand. In Nördlingen trainierten die deutschen Betonbauer, berichtet der Geschäftsführer. Der Wettbewerb ist seiner Meinung nach ein Anreiz für Azubis. „Wenn ich in der Ausbildung drei Jahre lang Vollgas gebe, kann ich mit bei der WM in meinem Beruf messen“, sagt Faußner. Das Nördlinger Training zeigte Erfolg, die Betonbauer holten Bronze.

Bis ein Lehrling sich dort messen kann, dauert es. Für die Betriebe ist es laut Faußner am besten, wenn der Bewerber schon ein Praktikum bei der Firma absolviert hat, dann kenne man sich: „Wenn es passt, sind die Noten nicht das ausschlaggebende Kriterium“, sagt Faußner, der aber einräumt, dass ein gewisses mathematisches Verständnis wichtig sei. So jemanden sucht noch Jürgen Schröppel, der ein Bauunternehmen in Ederheim hat. Er würde zwei Maurer oder Betonbauer ausbilden. „Dieses Jahr habe ich keinen Azubi, im vergangenen Jahr hat einer ausgelernt“, schildert Schröppel die aktuelle Lage. 15 Mitarbeiter hat sein Betrieb. Der Inhaber meint: „Etwas Besseres, als in einem kleinen Betrieb zu lernen, kann einem Lehrling nicht passieren.“

Immerhin einige Bewerbungen sind beim Nördlinger Friseur Willy Uhl eingegangen, eine Frau hätte er gerne genommen, aber diese habe mehrere Angebote gehabt und sich für etwas anderes entschieden. „Es gab Bewerbungen, die waren zum Teil so schlecht, dass es nicht infrage kam, die zu nehmen.“ Grundsätzlich sieht Uhl einen Trend: „Die Zahl derer, die sich bewerben, wird immer weniger. Auf der anderen Seite gibt es auch kleine Ein-, Zwei-Mann-Betriebe. Die brauchen gar keinen Lehrling.“

Dennoch sagt Uhl, dass er optimistisch in die Zukunft blickt: „Wir müssen die Leute gut bezahlen und attraktive Rahmenbedingungen schaffen. Wenn das jeder macht, funktioniert das schon.“

Donauwörther Gärtner waren bei den Worldskills: Donauwörther Gärtner bei der Berufs-WM: Die Bronzemedaille knapp verpasst