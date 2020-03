vor 20 Min.

Diese Wasserbauwerke kommen

Nördlingen investiert in den nächsten Jahren viel Geld in die Kanäle.

Im Südtiroler Viertel soll ein Stauraumkanal gebaut werden, außerdem wird ein Stadtteil an die Löpsinger Kläranlage angeschlossen. Das steckt hinter den Millionen-Investitionen

Von Ronald Hummel

Der Werkausschuss des Nördlinger Stadtrats hat zwei größere Bauvorhaben vorgestellt. Sie betreffen die Entwässerung in der Stadt und sollen vor allem bei Starkregen wirken. Dazu kamen Experten nach Nördlingen, um die Projekte detailliert vorzustellen.

Stefan Mayer vom Ingenieurbüro Wipfler Plan beschrieb einen Stauraumkanal mit Regenüberlaufbecken und Zu- und Ablaufkanälen, die zwischen September 2020 und August 2021 am südwestlichen Rand des Südtiroler Viertels errichtet werden sollen. Als Stauraumkanal wird ein Bauwerk bezeichnet, das Wasser bei stärkeren Regenfällen nur gedrosselt abgibt. Die Kanalarbeiten zur Eger werden auf einer bereits vorhandenen Trasse durchgeführt, in der bereits zwei Kanäle verlaufen. Die Schätzung der Baukosten beläuft sich auf knapp zwei Millionen Euro.

Friedrich Eckmeier vom Ingenieurbüro Eckmeier und Geyer beschrieb den Anschluss der Entwässerung von Pfäfflingen an die Kläranlage im Nördlinger Ortsteil Löpsingen: Im Bereich der alten Kläranlage Pfäfflingen entstehen ein kleiner Stauraumkanal mit Überlaufbecken sowie ein Pumpwerk, welches das Abwasser über eine Leitung, die an verschiedenen Wegen und Straßen entlang führt, in die Löpsinger Kläranlage pumpt. Der Bau soll zwischen Oktober 2020 und März 2021 erfolgen; die Kostenschätzung liegt bei 1,67 Millionen Euro. Der Werkausschuss nahm die Entwürfe beider Projekte zur Kenntnis und beauftragte die Werkleitung einstimmig, die Planungen fortzuführen.

Karl-Heinz Bschorer, Technischer Leiter der Stadtwerke, präsentierte dem Ausschuss das Jahresendergebnis 2019 der Stadtwerke: Der Jahresgewinn bei der Wasserentsorgung lag mit 925000 Euro deutlich über dem Plan mit 650000 Euro – die Erträge lagen mit 6,254 Millionen 218000 Euro über den Erwartungen, die Ausgaben lagen mit 5,329 Millionen um 57000 Euro niedriger als prognostiziert. Bei der Wasserversorgung entsprach der Gewinn von 45000 Euro genau dem Plan, da sich die Planabweichungen bei den Einnahmen und Ausgaben mit je 112000 Euro genau die Waage hielten.

Werkleiter Bernhard Kugler legte in der jüngsten Sitzung außerdem den Wirtschaftsplan 2020 innerhalb des Finanzplanes 2019 bis 2023 für die Stadtwerke dar. Er umfasst einen Etat von 14,4 Millionen Euro; 8,2 Millionen im Erfolgsplan und 6,4 Millionen im Vermögensplan. Insgesamt sind Investitionen für gut 4,6 Millionen vorgesehen, davon 3,95 Millionen im Bereich der Wasserentsorgung und 674000 Euro bei der Wasserversorgung. Die sechs Hauptprojekte bei der Entsorgung sind folgende: Der Stauraumkanal im Südtiroler Viertel und der Anschluss von Dürrenzimmern an die Nördlinger Kläranlage schlagen für 2020 mit jeweils 1,2 Millionen Euro zu Buche. Es folgen von der Größenordnung die Kanalisation im Nähermemminger Baugebiet „Südlich der Hochstraße“ (478000 Euro) sowie die Kanalarbeiten in der Mittleren Angerstraße in Löpsingen (180000 Euro), in Nördlingen „Am Emmeramsberg“ (150000 Euro) und an der Kaiserwiese (100000 Euro). Bei der Wasserversorgung stechen drei Projekte hervor: Die Generalsanierung des Schmähinger Hochbehäters (391000 Euro), die Kanalisation im Nähermemminger Baugebiet „Südlich der Hochstraße“ (100000 Euro) sowie die Neuerschließung eines Wassergewinnungs-Gebietes im Bereich „Alte Bürg“ (50000 Euro). Der Werkausschuss stimmte dem Wirtschaftsplan zu und beschloss einstimmig eine entsprechende Empfehlung an die Vollsitzung des Stadtrates.

