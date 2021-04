Diese alte Apfelsorte ist eine Seltenheit im Landkreis Donau-Ries

Plus Die Landsberger Renette hat ein feines Aroma. Allzu oft gibt es die Obstbäume mit der Apfelart im Landkreis Donau-Ries aber nicht mehr.

Die Altvorderen von Schrattenhofen schätzten die Sorte, die an dieser Stelle unser Augenmerk verdient. Die Landsberger Renette wurde um 1850 von einem Justizrat Burchhardt in der ehemaligen Kreisstadt Landsberg a.d. Warthe (ehemals Ostbrandenburg, heute Polen) gezogen. Der Deutsche Pomologenverein empfahl die Frucht 1877 für den Anbau.

Bäume dieser Art sind nicht mehr allzu häufig im Landkreis. Es gibt aber auch wieder Verbreitung durch Veredelung und Neupflanzung dieser wohlschmeckenden Sorte, die sich als Tafel- und Haushaltobst empfiehlt. Sie ist kaum anfällig für Stippe, sollte aber wegen Mehltau- und Schorfanfälligkeit lieber in windoffenen Lagen gepflanzt werden. Dann ist sie durchaus widerstandsfähig und kann breit angebaut werden.

Landsberger Renette sollte spät geerntet werden

Schwefel- und Kupferbehandlung, wie sie im Bio-Anbau verwendet werden dürfen, mag sie nicht. Dafür ist der Sortenmix in Streuobstwiesen für sich genommen schon eine gute Vorbeugung, weil sich die Schwächen bestimmter Obstbäume nicht zu sehr auf einen Fleck konzentrieren wie etwa im Intensivobstanbau.

Je nach Literatur sei die Sorte schon ab Ende September pflückreif. Sie sollte jedoch möglichst spät geerntet werden, was gar kein Problem darstellt, denn sie hängt lange und fest am Baum. Bei Äpfeln wie dem „Landsberger“ gilt es insbesondere, beim Pflücken und Einlagern auf die Druckempfindlichkeit zu achten. Am besten stelle man sich ein „rohes Ei“ vor, dann bleibt die Belohnung in Form langer Lagerzeit nicht aus.

Wer die Apfelsorte im Ries anpflanzen will sollte sich gut informieren

Der Ertrag setzt bei diesen Bäumen verhältnismäßig früh ein und ist hoch und regelmäßig. Bei der Kronenerziehung ist zu beachten, dass der Baum später breitkugelig wird, so wie es auch der Apfel selbst ist. Dieser Eigenschaft entgegenwirken zu wollen, wird mit unnötigen Wassertrieben quittiert.

Diese wiederum sind überhaupt beim Baumschnitt auf verschiedene Ursachen zurückzuführen, zum Beispiel falsches Werkzeug, verkehrte Schnitttechnik oder zu starker Rückschnitt. Es ist ratsam, sich vor der Pflanzung genau über die Wuchseigenschaften des jeweiligen Baumes zu informieren.

