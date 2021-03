13.03.2021

Dieseltank brennt in Kleinsorheim

Ein Dieseltank ist am Samstag in Kleinsorheim in Brand geraten.

100 Männer und Frauen aus sechs Feuerwehren waren am Samstag im Einsatz.

Ein Dieseltank hat am Samstagvormittag in einer Scheune in Kleinsorheim gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, löste ein technischer Defekt an einer Dieselförderpumpe das Feuer aus. Ein Großaufgebot an Rieser Feuerwehrleuten war im Einsatz. Die Kameraden aus Kleinsorheim, Großsorheim, Möttingen, Ziswingen, Nördlingen, Balgheim, Merzingen, Alerheim, Appetshofen und Mönchsdeggingen rückten aus.

Insgesamt wurden laut Polizei mehr als 200 Männer und Frauen alarmiert. Auch das Bayerische Rote Kreuz war sicherheitshalber vor Ort, Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Der Tank stand in einem Stadel, an ihm und am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. (tiba)

Themen folgen