Dieser Mönchsdegginger arbeitet in Berlin als gefragter Filmkomponist

Plus Der gebürtige Mönchsdegginger Daniel Elias Brenner arbeitet in Berlin als gefragter Filmkomponist. 70 nationale und internationale Auszeichnungen hat er bereits erhalten.

Von Ronald Hummel

So wie es heute bei jeder einzelnen Komposition ist, war es für den gebürtigen Mönchsdegginger Daniel Elias Brenner schon als Kind – die Musik entstand in seinem Inneren und drängte nach draußen. Der heute 39-Jährige liebte immer schon Musik, sang viel, improvisierte Melodien. Mit sechs Jahren nahm er Geigenunterricht, doch es war das falsche Instrument und er quälte sich jahrelang ohne Spaß oder nennenswerte Ergebnisse ab.

Als er zwölf war, entdeckte sein Lehrer Dieter Schneider trotzdem sein Musiktalent und bot ihm Klavierunterricht an. Das war wie ein Befreiungsschlag: Sofort und unglaublich deutlich entfaltete sich nun die Musikbegeisterung. „Damals reifte mein geheimer Plan, Musik zu studieren“, so Brenner. Schule und Beruf hatten Vorrang, doch der „geheime Plan“ lief parallel: Während der Zeit auf der Wirtschaftsschule in Nördlingen nahm er einmal pro Woche bei einer Klavierlehrerin Unterricht, die extra aus Stuttgart kam, und auch während der Ausbildung zum Industriekaufmann bei Strenesse übte er nebenher intensiv für die extrem schwierige Aufnahmeprüfung an der Hochschule. Zur Vorbereitung besuchte er ein Jahr lang die Berufsfachschule für Musik in Krumbach, 2003 schaffte er es auf die Augsburger Hochschule für Musik zum Klavierstudium; an der Universität Augsburg studierte er dazu Musikwissenschaft.

Filmmusik- und Sounddesign-Studium an der Filmakademie

Er merkte, dass ihn das reine Interpretieren der Werke anderer Komponisten nicht befriedigte, wollte kreativ sein und selbst komponieren. Filmmusik reizte ihn am meisten: „Die ist am breitesten aufgestellt, von Orchester bis Jazz, Pop, Heavy Metal oder Techno.“ Also schloss er ein Filmmusik- und Sounddesign-Studium an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg an. Von Anfang an erhielt sein Werk hohe Würdigung – 2010 wurde der Kurzfilm „The Night Father Christmas died“ mit seinem Soundtrack in Hollywood für den Studenten-Oscar nominiert, 70 nationale und internationale Auszeichnungen sollten folgen.

Im Filmbereich reizt ihn besonders die Werbung: „Man muss in sehr kurzer Zeit gleich ins Schwarze treffen.“ Auch die Klarheit der Aufgabe, ein Produkt in einem ganz bestimmten Licht erscheinen zu lassen, fasziniert ihn – Instrumente und Klänge sind generell mit bestimmten Assoziationen verbunden, mit denen er schließlich ausdrückt, was die Aufgabe erfordert. So machte er Soundtracks für Werbung von Telekom, Allianz, Commerzbank, Würth und vieles mehr, für die Online-Webserie „Fury Girl“ und zahlreiche Dokufilme für Arte, nationale und internationale Produktionen.

Generell benötigt er beim Komponieren die meiste Zeit für das Konzept der musikalischen Themen. Bei Filmen beginnt er mit der Schlüsselszene, versetzt sich in die Rolle der Protagonisten. „Dazu gehört viel Bauchgefühl, das sich an-staut und dann durch das Klavier umgesetzt wird.“ Das Komponieren selbst beanspruche nur fünf bis zehn Prozent des Zeitaufwandes, danach werden die Musiker aufgenommen, Effekte erzeugt und geschnitten.

Auch abseits vom Filmgenre ist er aktiv: So nimmt er derzeit am internationalen Kompositions-Projekt „250 Klavierstücke für Beethoven“ teil. Bei den Corona-Einschränkungen machte er aus der Not eine Tugend: Für den aktuellen Film „Rohingya“ des chinesischen Dissidenten Ali Weiwei bestand Brenners Aufgabe im Musikteam ursprünglich darin, ein Solocello im Studio aufzunehmen und abstrakt zu verfremden. Als eine Musiker-Einspielung in Moskau wegen Corona ausfiel, simulierte er ein ganzes Orchester durch Sampling der einzelnen Töne.

Daniel Elias Brenner arbeitet und lebt seit drei Jahren in Berlin. „Das ist hierzulande der Filmstandort Nummer eins und optimal für eine gute Vernetzung“, sagt er.

