vor 18 Min.

Dieses Ehepaar kümmerte sich um 55 Pflegekinder

Elisabeth und Albert Strauß aus Nördlingen sorgten 36 Jahre lang für Kinder, die das Jugendamt ihnen anvertraut hat. Drei blieben für immer.

Von Martina Bachmann

Die meisten Kinder hatten offensichtlich von ihren Eltern nicht genügend zu essen bekommen. Wie dieser eine Bub, an den sich Albert Strauß noch heute erinnert. Auch dieser Junge kam als Pflegekind zur Familie Strauß nach Nördlingen, saß mit all den anderen am Abend am Tisch – und futterte sieben Scheiben Brot. Das sei mehr gewesen, als er selbst nach einem anstrengenden Arbeitstag gegessen habe, sagt Albert Strauß.

Er und seine Frau Elisabeth Strauß sind mittlerweile 72 und 69 Jahre alt. Heute ist es ruhig in ihrem Haus – doch jahrzehntelang war das anders. Denn die Familie Strauß hat in 36 Jahren 55 Pflegekinder betreut. Manche blieben nur kurz, andere monatelang und wieder andere in gewisser Weise für immer. Denn wenn man das Ehepaar fragt, wie viele Kinder es hat, dann antwortet es: fünf. Zwei davon sind leibliche Kinder. Doch selbst manche Bekannte wüssten nicht, wer nun angenommen beziehungsweise adoptiert sei und wer nicht, sagt Elisabeth Strauß. Die Namen ihrer Pflegekinder nennen die beiden gegenüber den Rieser Nachrichten deshalb nicht. Weihnachten feiert das Ehepaar mit 24 Personen – Kinder, Enkelkinder und dem sechs Wochen alten Urenkel.

Elisabeth Strauß kommt aus einer kinderreichen Familie, sie ist das Vierte von elf Geschwistern. „Ich war immer das Kindermädchen“, erinnert sie sich. Erst in die Schule, dann heim, die Kleineren versorgen. Als Elisabeth Strauß etwa zehn oder elf Jahre alt ist, zieht die Familie nach Mörsbrunn, die Mutter arbeitet in der Landwirtschaft. Und ihre Tochter betreut fortan nicht nur die eigenen Brüder und Schwestern, sondern auch die Kinder der anderen Knechte. Sie will Erzieherin werden. Doch das sei damals erst ab 18 Jahren möglich gewesen, erzählt sie. Weil das Geld knapp war, muss sie nach ihrem 14. Geburtstag in einer Fabrik arbeiten. Mit 17 Jahren lernt sie ihren Mann Albert kennen, sie heiraten und bekommen ein Kind. Bald schon arbeitet Elisabeth Strauß in einem Job, den man heute Tagesmutter nennen würde: Mütter, die selbst berufstätig sind, lassen von ihr ihre Kinder betreuen.

"Ich konnte mir nicht vorstellen, wie man so mit einem Kind umgehen kann"

Als Elisabeth Strauß 31 Jahre alt ist, kommt ihr erstes Pflegekind zu ihr, ein Säugling. Sie will heute nicht genau beschreiben, in welchem Zustand ihr das Kind übergeben wurde. Sie sagt nur, dass es nicht gesund war. Und: „Ich konnte mir nicht vorstellen, wie man so mit einem Kind umgehen kann.“ Ihr Unverständnis, ja vielleicht sogar ihre Wut, muss Elisabeth Strauß für sich behalten. Denn sie muss immer wieder mit den Eltern der Kinder, die sie aufnimmt, zusammenarbeiten – zu denen ihre Schützlinge auch teils wieder zurückgehen. „Ich dachte mir immer, ich habe Muttergefühle, vielleicht haben sie die auch.“ Vor den Pflegekindern habe sie nie schlecht über deren leibliche Eltern gesprochen.

Ein Gehalt bekommt Elisabeth Strauß für die Betreuung der Pflegekinder nicht. Sie bekommt aber Geld für die Buben und Mädchen. Das gibt sie zu einem großen Teil auch für die Kinder aus und legt für sie Sparverträge an. Lediglich einen kleinen Teil zahlt sie in ihre eigene Lebensversicherung ein. Vom Staat bekommt sie lediglich 320 Euro Rente. Glücklich gemacht hat sie diese besondere Aufgabe dennoch, dank der Kinder. Denn die hätten alles 100 Mal zurückgegeben: „Wenn sie lachen, zufrieden sind und aus ihnen was wird.“ Das Schlimmste sei für sie, dass sie jetzt alt geworden sei, zu alt, um weitere Kinder aufzunehmen. Noch heute schaue sie in jeden Kinderwagen, ob es dem Buben oder dem Mädchen gut gehe. Und wenn das so ist, dann sei sie glücklich.

