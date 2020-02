Dieses neue Fach gibt es jetzt an der Nördlinger Technikerschule

Plus In Nördlingen wurde zum dritten Mal ein Fach getestet, bevor es für Bayern freigegeben wurde. Welche Chancen die Neuerung bietet.

Bereits zum dritten Mal hat sich die Fritz-Hopf-Technikerschule am Berufsschulzentrum Nördlingen als Pionier für den bayerischen Lehrplan der Zukunft bewiesen: 2005 wurde dort das Fach Mechatronik als Pilotprojekt etabliert und anschließend an allen bayerischen Technikerschulen angeboten. 2014 war es dasselbe mit dem Fach Elektromobilität, das sich auf zeitgemäße Kfz-Technik konzentriert. Im vergangenen Schuljahr wurde erneut ein neues Fach in Nördlingen gelehrt und ist ab diesem Schuljahr für ganz Bayern freigegeben.

„Digitale Transformation“ heißt das Fach, das in Nördlingen erfolgreich getestet wurde. Das wurde am diesjährigen Tag der Technik an der Schule mit einem Festakt gefeiert. Der Leiter des Berufsschulzentrums, Raimond Eberle, skizzierte das anspruchsvolle Fach, das dreistündig im zweiten Schuljahr erprobt worden war. Neu daran ist im Wesentlichen die besonders intensive Verknüpfung von Datenbanken, letztendlich die Grundlage für künstliche Intelligenz – es zeichnet sich ab, dass „Künstliche Intelligenz“ das nächste Pionierfach der Nördlinger Technikerschule wird. Bereiche von Datenanalyse und -schutz bis hin zu ERB (Enterprise Resource Planning, sprich Rohstoffplanung) werden zu einer automatisierten Einheit verknüpft.

Die Technikerschule Nördlingen bildet eine Schnittstelle

Mit der Vorführung eines Produktions-Simulators, der an der Technikerschule bereits in Betrieb ist, demonstrierte Dr. Holger Landenberger von der Firma ETS Didactic, wie eine Produktbestellung anhand Digitaler Transformation künftig ablaufen kann: Bestellung, Lager, Zuteilung der Rohstoffe an den Roboter, Qualitätsprüfung, Herstellung, fahrerlose Auslieferung sind miteinander verbunden und laufen quasi als ein Arbeitsgang ab – real in der Aula vom Publikum am aufgebauten Simulator verfolgt. Wolfgang Breu, Leiter der Technikerschule, hob die im Unterricht nahegebrachte Vernetzung weit über reine Technik hinaus: „Wir bilden hier die Schnittstelle Schule, Technik, Firmen, Förderer und Politik.“

Für die Politik hielt Leitender Ministerialrat Werner Lucha die Festrede. Er unterstrich, dass das neue Unterrichtsfach ebenso wie die Neuordnung von Ausbildungsberufen wie IT-Berufen, Bankkaufmann, Laborberufen oder Mediengestalter keine Quantensprünge, sondern schrittweise Weiterentwicklungen der bestehenden Grundlagen seien. Seine persönliche Aufgabe sehe er in der Moderation der Änderungen, damit diese in eine realitätsnahe Position kommen. In der zweiten Phase ihrer Ausbildung sollen auch die Lehrer künftig über Online-Module für die Unterrichtsentwicklung qualifiziert werden. Dabei seien Fachschulen wie die Technikerschule deutlich unabhängiger als andere Schulen, können ihre eigenen Lehrpläne und auch individuelle Prüfungen selbst gestalten.

Die Neuerungen sollen dem Fachkräftemangel entgegenwirken

Für Oberbürgermeister Hermann Faul stellt die Fritz-Hopf-Technikerschule „seit 26 Jahren einen Leuchtturm auf hohem Niveau“ dar, der weit über die Region hinaus strahle. Die Schule sei in ihrer pionierhaften Freude ein Impuls- und Taktgeber für wichtige Einrichtungen. „Sie können heute berechtigten Stolz zeigen“, so Faul. Für Landrat Stefan Rössle sind die Lehrplan-Neuerungen ein wichtiger Schritt, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, weshalb der Landkreis das Berufsschulzentrum nach Kräften unterstützte, beispielsweise die Förderprogramme E-Mobilität, Industrie 4.0 oder die so eindrucksvoll vorgeführte Automatisierungsanlage. CSU-Landtagsabgeordneter Wolfgang Fackler sieht in der Digitalisierung die derzeitige Geschäftsstrategie der mittelständischen Unternehmen, die letztendlich zu höherer Wertschöpfung führen soll.

Der Festakt wurde begleitet von den Fremdinger „Werkstatt-Musikanten“. Die angehenden Mechatroniker und Elektrotechniker präsentierten in einer Ausstellung ihre anspruchsvollen Projektarbeiten, die sie im Rahmen ihrer Ausbildung binnen eines halben Jahres erstellt hatten.

Dazu zählten auch eine Ziffernerkennung mithilfe eines neuronalen Netzes, Süßigkeiten-Roboter-Automat, ein elektrisch angetriebener Handwagen oder elektronische Bienenstocküberwachung.