09:48 Uhr

Diesmal ertappt: Mann entsorgt Schlachtabfälle bei Hohenaltheim

Wiederholt entsorgt ein Mann im Wald bei Hohenaltheim illegal Schlachtabfälle. Jetzt haben die Taten eine Anzeige zur Folge.

Ein Mann aus dem südlichen Landkreis ist am Samstag dabei ertappt worden, wie er illegal eine größere Menge Schlachtabfälle entsorgt hat. Wie die Polizei berichtet, soll er in einem Waldstück bei Hohenaltheim gegen 8 Uhr von einer Wildkamera aufgezeichnet worden sein. Der Mann hatte das Fleisch einfach in den Wald geworfen, heißt es weiter. Nachdem diese Abfälle bereits mehrfach so entsorgt worden sein sollen, wurde vom Jagdberechtigen eine Wildkamera angebracht.

Der Landkreis-Bewohner wird nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz angezeigt. (pm)

Lesen Sie auch:





Themen folgen