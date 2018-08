04.08.2018

Dieter Paus wird Oettinger Ehrenbürger

Was der Stadtrat noch beschlossen hat

Der Oettinger Stadtrat hat beschlossen, Altbürgermeister Dieter Paus im Rahmen eines Festaktes am 23. September die Ehrenbürgerschaft der Stadt Oettingen zu verleihen. Die Entscheidung, den Vorvorgänger von Petra Wagner zum Ehrenbürger zu machen, fiel einstimmig in der Juni-Sitzung des Rates. Neben Hans Raidel wird Paus der zweite Ehrenbürger der Fürstenstadt sein. Wo die Feier stattfinden wird, ist noch offen. Viel Wert will Oettingen in den nächsten Jahren auf die Pflege des Baumbestandes legen. Dazu wird eigens ein Baumkataster angelegt, in dem alle Bäume registriert sind und verwaltet werden können. Wagner zufolge sind mittlerweile bereits zwischen 500 und 700 Bäume aufgenommen. In einem ersten Schritt sollen 20000 Euro in die Hand genommen werden, um den Baumbestand im Hofgarten und am Friedhof zu pflegen und gegebenenfalls auch zu sanieren. Dazu gehören mögliche Ersatzpflanzungen, das Ausschneiden der Bäume oder die Beseitigung von Gefahrenstellen durch beschädigte oder herabhängende Äste. Im Laufe der Zeit sind weitere Schritte vorgesehen.

Zugestimmt haben die Stadtratsmitglieder darüber hinaus dem Kauf einer neuen Tragkraftspritze für die Feuerwehr im Stadtteil Erlbach. (bs)

Themen Folgen