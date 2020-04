vor 19 Min.

Digitale Durchstarterinnen aus Oettingen

Plus Christina Thalhofer, Anna Thalhofer und Paulina Vogelgsang aus Oettingen haben die Kreativagentur Nomadify gegründet.

Von Verena Mörzl

Digitale Nomaden arbeiten an ihren Laptops häufig in Szene-Cafés aufstrebender Metropolen oder mit den Füßen barfuß im Sand. Der Schreibtisch reist quasi immer mit. Und sie verdienen sich ihren Lebensunterhalt hauptsächlich mit digitaler Expertise. Zumindest will es das Klischee so. Die drei Oettingerinnen Christina Thalhofer, Anna Thalhofer und Paulina Vogelgsang sehen sich ebenfalls als Digitale Nomaden, schließlich firmieren sie unter dem Namen „Nomadify“. Doch ihre Definition hat derzeit weniger mit Strand und Stadtgeflüster zu tun. „Man muss nicht zwingend in der Metropole leben, man kann auch zu Hause sein“, sagt Paulina Vogelgsang. Die jungen Gründerinnen haben sich ihren Arbeitsplatz flexibel in die Heimat verlegt und just in dem Moment den Startschuss gewagt, als Unternehmen auch im Ries zusätzliche digitale Unterstützung gut gebrauchen konnten.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Werbefilme für den Nördlinger und den Oettinger Einzelhandel Die Werbefilme über den Oettinger und Nördlinger Einzelhandel und der damit einhergehende Aufruf, wie man die vielen regionalen Geschäfte während der Corona-Zeit unterstützen kann, sind weithin bekannt und stoßen auf Begeisterung unter den Riesern. Nomadify hat diese Filme produziert. Für sie wird die Krise zum Lichtblick. Aufwind gibt es damit nämlich nicht nur für den Einzelhandel, sondern auch für die junge Agentur selbst. Weitere Aufträge kamen durch die Werbefilme, Ideen reiften. Das frauengeführte Unternehmen ist gefragt. Die drei Oettingerinnen kennen sich seit Kindertagen. Als Nachbarinnen sind sie gemeinsam in der Stadt an der Wörnitz aufgewachsen. Nachdem sich bei allen Dreien eine Kreativ-Karriere abzeichnete, kam die Idee: „Wir müssen irgendwann einmal was zusammen machen“, erzählt die 25-jährige Christina Thalhofer. Und weil sie zwar noch immer ihre Heimat in Oettingen haben, aber zum Teil studierten oder bereits den Schritt in die Selbständigkeit gewagt haben, sollte der Firmensitz flexibel sein. Schwester Anna Thalhofer (24) erzählt von einem Imagefilm für die Schreinerinnung Donau-Ries, der schließlich die Geburtsstunde von Nomadify gewesen sei. „Manchmal braucht man solch einen Schubs“, meint sie. Fotografie, Grafikdesign, Filmemachen – die drei Freundinnen schaffen sich ein breites Portfolio. Sie wollen ihren Kunden ein ganzheitliches digitales Angebot bieten. Bei einem Modefotografen gelernt Die Fotografin: Paulina Vogelgsang studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München BWL, arbeitete als Werkstudentin bereits in der Fotografie. Die 24-Jährige praktizierte in den USA bei einem Modefotografen und machte sich 2018 als Fotografin selbständig. Ihre Leidenschaft für Pferde spiegelt sich auch in ihrer Arbeit wider. Die Grafikdesignerin: Anna Thalhofer, 24, spielte in der Jugendbundesliga Basketball. Kunst sei außerdem schon immer ein Hobby von ihr gewesen, erzählt sie. Nach einer Ausbildung zur Physiotherapeutin sammelte sie Erfahrung im Grafikdesign und im Marketing. Derzeit studiert sie dual BWL. Die Filmerin: Christina Thalhofer bekam ihre erste Kamera im Alter von zehn Jahren geschenkt. Früher hat sie am liebsten die fünf kleineren Geschwister gefilmt, darunter auch die jetzige Firmenpartnerin Anna, erzählt sie im Telefoninterview. Nach einem Testlauf im Filmschnitt studiert sie Jura in Salzburg und befasst sich mit der Filmmaterie. Juristisches Wissen erlaube kreativ mehr Spielraum, meint sie. „Wir wissen, wo die Grenzen sind“, sagt die 25-Jährige. Außerdem stehe die Firmengründung dadurch auf einer guten Basis. Nomadify soll wachsen. Mit einer neuen Kamera erhoffen sich die Drei noch bessere Ergebnisse. Der digitale Arbeitsplatz ermöglicht mehr Zeit für Leidenschaften und Weiterbildung. Sei es nun bei den Pferden, beim Jurastudium oder dem dualen BWL-Studium. Mehr zu den Werbefilmen des Einzelhandels lesen Sie hier: Wie die Rieser Einzelhändler ihren Kunden trotz Coronakrise nah bleiben wollen

Themen folgen