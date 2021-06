83-Jähriger fährt mit Promille

Die Polizei stoppt den Fahrer eines Sportwagens in Dinkelsbühl.

Mit einem einmonatigen Fahrverbot muss ein 83-jähriger Mann möglicherweise rechnen. Das berichtet die Polizei in Dinkelsbühl. Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag kurz vor 21 Uhr am Stauferwall in Dinkelsbühl stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer eines Sportwagens fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille.

Mann muss zur Blutprobe ins Krankenhaus

Der Mann wurde zur Blutprobe ins Dinkelsbühler Krankenhaus gebeten. (pm)