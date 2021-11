Dinkelsbühl

vor 16 Min.

In Dinkelsbühl bleiben einige Buden des Weihnachtsmarkts stehen

Plus In Bayern sind Weihnachtsmärkte in diesem Jahr nicht erlaubt. Doch damit die Händler keine verderblichen Waren wegwerfen müssen, bleiben in Dinkelsbühl einige Buden stehen.

Von Peter Tippl

Als "harten Schlag für uns alle" bezeichnet Dinkelsbühls Oberbürgermeister Christoph Hammer die generelle Absage aller Weihnachtsmärkte in Bayern. Dementsprechend wird auch der auch bereits fast vollständig aufgebaute Weihnachtsmarkt im Spitalhof nicht wie vorgesehen am kommenden Donnerstag eröffnet. In den vergangenen Wochen haben sich die Stadt und das Organisationsteam laut OB Hammer intensiv auf alle Szenarien vorbereitet. Gleich ob 3G, 2G, 2G plus, ein Einbahnstraßenkonzept oder Ein- und Auslasskontrollen mittels Überprüfungen und viele weitere Hürden wurden beachtet und hätten eingehalten werden können.

