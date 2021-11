Polizei warnt vor Betrugsmasche: Unbekannter führt Überweisung per Telefon durch

Die Polizei in Dinkelsbühl warnt vor einer neuen Art von Bankbetrug. Wie es dem mutmaßlichen Täter gelang, bei der Bank eine Überweisung zu tätigen.

Die Ermittler der Polizeiinspektion Dinkelsbühl warnen vor einer neuen Betrugsmasche. So wurde am Mittwoch eine Frau aus Gerolfingen von einem angeblichen Mitarbeiter einer örtlichen Bank angerufen. Unter einem Vorwand schaffte es der unbekannte Täter, sich die Daten derec-Karte (wie IBAN und Kartennummer) geben zu lassen, wie die Polizei schildert.

Zudem erfragte er noch den Geburtsnamen der späteren Geschädigten. Mit diesem Wissen rief der Täter dann tatsächlich die heimische Bank an und gab eine telefonische Überweisung auf ein anderes Konto in Auftrag. In dem konkreten Fall vom 10. November verlangte die Bankmitarbeiterin als Sicherheitsabfrage, wie oft üblich, den Geburtsnamen der Kontoinhaberin.

Bankbetrug am Telefon: Mann kennt Antwort auf Sicherheitsfrage

Doch auch für diesen Fall sei der mutmaßliche Täter, wie bereits geschildert, gewappnet gewesen. Er habe der Bankmitarbeiterin den Mädchennamen der Frau wahrheitsgemäß angeben können. So sei schließlich eine Überweisung in Höhe von 1500 Euro auf ein Konto in Göttingen getätigt worden.

Nun versuchen die Ermittler über den Kontoinhaber des Geldempfängers an die Daten des Verdächtigen zu gelangen. Oft jedoch laufen die Ermittlungen auch hier in Leere, da erfahrungsgemäß auch diese Konten oftmals unter falschen Namen eröffnet wurden, teilt die Polizei mit. (pm)