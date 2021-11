Unbekannte Person missbraucht Daten einer Arztpraxis, um E-Scooter zu leihen

Ein Arzt in Dinkelsbühl bekommt Mahnungen zugeschickt. Denen zufolge hat er E-Scooter ausgeliehen. Das Problem: Von den Scootern weiß der Arzt nichts.

Eine bislang unbekannte Person hat die Daten einer Arztpraxis in Dinkelsbühl missbraucht. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Täter im September über eine unbekannte Internetplattform in fünf Fällen E-Scooter auf Leihbasis gebucht. Zur Bezahlung wählte er einen Dienstleister aus, der Zahlungen auf Rechnung anbietet und gab hierbei die Daten der Arztpraxis an.

Polizei Dinkelsbühl nimmt Ermittlung auf

Der betroffene Arzt erhielt insgesamt fünf Mahnungen für die Transaktionen. Die Polizei Dinkelsbühl hat eine Ermittlung unter anderem wegen Verdacht auf Betrug aufgenommen. (pm)