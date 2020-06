09:17 Uhr

Dirgenheimer übernehmen „Weinstube Riesling“ in Nördlingen

Plus Martina und Andreas Senz aus Dirgenheim übernehmen die leer stehende „Weinstube Riesling“ in Nördlingen. Das Ehepaar hat seinen Job von der Pike auf gelernt.

Von Ronald Hummel

Ihr Ruf ist ihnen längst vorausgeeilt: Viele Nördlinger feierten schon ihre Familienfeste im „Kreuz“ im nahen baden-württembergischen Dirgenheim. Andreas Senz war in die Wirtschaft hineingeboren worden – in fünfter Generation, seine Vorfahren nahmen hier die Postkutsche zwischen Ellwangen und Nördlingen in Empfang. „Du machst die Wirtschaft – etwas anderes gab es für mich als einziges Kind nicht“, war für Andreas Senz klar. Wenn, dann gescheit, sagte er sich, lernte Metzger und Koch, wurde Küchenmeister und Diätkoch und übernahm gleich nach der Lehre 1982 das Lokal.

Martina Senz, die mit ihm schon im Sandkasten gespielt hatte, jobbte nach dem Abitur im Kreuz. Als die beiden schließlich ein Paar wurden, wollte auch sie sich solide ins Geschäft einbringen, studierte ab 1987 im dualen System Hotelbetriebswirtin in Ravensburg mit praktischem Teil im Münchner Arabella Sheraton. Ab 1990 baute das Wirte-Ehepaar den Landgasthof Jahr für Jahr konsequent aus. Doch konsequent hieß auch, dass man klare Grenzen zog: „Er sollte überschaubar bleiben und seinen familiären Charakter behalten“, sagt Martina Senz. Man wollte jeden Gast persönlich kennen. „Gastfreundschaft ist für uns mehr als nur ein Wort“, bringt sie es auf den Punkt. Dennoch wuchs das Geschäft beständig – ein Partyservice kam hinzu, das Festzelt auf der Ipfmesse, das Restaurant mit Bar „Kreuz und Quer“ in Bopfingen. Das alles wäre nicht gegangen ohne ein verlässliches Team, das man wie die Gäste auch als Familie betrachtete.

Riesling in Nördlingen: Familie Senz zögerte nicht lange

Solche Worte sind leicht gesagt, doch in der Corona-Krise wollten sie auch bewiesen werden: „Wir haben mittlerweile 80 Leute auf der Lohnliste“, sagt Martina Senz. Niemand wurde in der Krise fallengelassen, doch Kurzarbeit war unumgänglich. Nicht zuletzt, um diesen Zustand nicht dauerhaft werden zu lassen, sagten die beiden spontan vor nicht einmal drei Wochen zu, als ihnen der Verpächter des etablierten, aber seit Jahren geschlossenen Weinlokals „Riesling“ anbot, dieses neu zu beleben – es ist den beiden schon lange vertraut, sie besuchten es schon vor über 30 Jahren als junges Paar.

So zögerten sie nicht lange: „Wir mussten ja keine großen Veränderungen vornehmen und konnten gleich loslegen“, sagt Martina Senz. „Es war, als hätten wir den Riesling aus einem Dornröschenschlaf erweckt.“ Die Nördlinger fanden das märchenhaft, reagierten sofort: „Als eine Bedienung die Fenster des Gastraumes putzte, konnte sie dabei gleich einmal zwei Reservierungen entgegennehmen“, lacht die Wirtin.

Das Ehepaar orientiert sich an bewährten Erfolgen, will das Lokal schwerpunktmäßig als Restaurant mit Biergarten betreiben. Das Speiseangebot soll ein „Spagat von der Bratwurst bis zum Filetsteak“ werden, wie in Dirgenheim wird Zwiebelrostbraten wohl zur Spezialität des Hauses. Dennoch wird es gleichzeitig die traditionelle Weinstube bleiben. Es werde edle Tropfen wie Bordeaux für passionierte Genießer geben, aber man wolle auch den veränderten Trinkgewohnheiten des jüngeren Publikums nachkommen, etwa mit leichten, „frechen“ Cuveés aus verschiedenen Weißweinen. Der Orientierungspunkt ist dabei immer der Gast: Die Vorlieben junger Leute lernte man im „Kreuz und Quer“ kennen, aber man wird sich im Riesling wie auch in den anderen Lokalen nach den persönlichen Vorlieben der Stammgäste erkundigen und deren Lieblingsweine ins Sortiment aufnehmen.

Gestern eröffnete der Riesling offiziell – die Öffnungszeiten sind von 17.30 Uhr bis Ultimo oder nach Vereinbarung für Gruppen; montags ist Ruhetag. Nach Weinstäpfele und Rotochsenkeller geht die Wiederbelebung der traditionellen Nördlinger Gastronomiekultur also schon wieder ein Stück weiter.

