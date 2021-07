Als Gebietsbetreuerin widmet sie sich dem Schutz der Wiesenbrüter

Plus Lara Müller ist neue Gebietsbetreuerin im Landkreis Donau-Ries. Dort kann sie ihrer Herzenssache Vogelschutz intensiv nachgehen.

Von Anfang März bis in den Sommer hinein ist die 28-jährige Lara Müller im Ries unterwegs. Oft schon zwischen sechs und sieben Uhr morgens streift sie durch die Fluren um die Pfäfflinger Wiesen, die Wiesengebiete bei Maihingen, Deiningen und Alerheim, um Munningen und Heuberg. Alles für die Wiesenbrüter. Sie kümmert sich nicht nur um die Sicherung von Gelegen des Kiebitz und des großen Brachvogels, sondern auch um lebensraumverbessernde Maßnahmen und die notwendige Öffentlichkeitsarbeit.