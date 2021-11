Donau-Ries

17:30 Uhr

Aufschiebbare OPs untersagt: Was heißt das für den Landkreis Donau-Ries?

In den Krankenhäusern im Landkreis Donau-Ries sollen aufschiebbare Operationen nicht m ehr durchgeführt werden, so eine Erklärung der Regierung von Schwaben. Was gKU-Vorstandsvorsitzender Jürgen Busse dazu sagt.

Plus Die Krankenhäuser im Landkreis Donau-Ries müssen sich auf weitere Corona-Patienten vorbereiten. Wie Jürgen Busse vom gKU die Lage einschätzt.

Von Bernd Schied

Die Regierung von Schwaben teilte vergangene Woche in einer Presseerklärung mit, dass in den schwäbischen Kliniken „aufschiebbare stationäre Behandlungen“ bis zum 31. Januar 2022 untersagt seien. Als Grund wird die zugespitzte Situation in den Krankenhäusern wegen Corona genannt. Was bedeutet das für die drei Krankenhäuser im Landkreis Donau-Ries?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen