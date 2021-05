Donau-Ries

vor 11 Min.

Corona: Hätte im Donau-Ries-Kreis früher gelockert werden können?

Plus Fall- und Inzidenzzahlen sind erneut nachträglich korrigiert worden. Die Statistik besagt jetzt, dass der Landkreis seit dem 11. Mai unter der wichtigen 100er-Marke lag – zumindest laut unserer Rechnung.

Von Robert Milde

Mit unserer schnelllebigen Zeit ist das so eine Sache. Was am Morgen noch brandaktuell genannt wird, ist am Abend bereits Schnee von gestern. Manchmal kann aber auch der Blick zurück durchaus erkenntnisreich sein. Im Falle der hier schon häufiger diskutierten Inzidenzzahlen im Landkreis Donau-Ries könnte es allerdings ein schmerzlicher Blick zurück werden. Das geht bis hin zu der Spekulation, ob nicht sogar eine frühere Lockerung der Infektionsschutzmaßnahmen im Landkreis möglich gewesen wäre. Woher das kommt und was das Landratsamt dazu sagt.

