Corona: Weiterer Toter in der Region

Im Landkreis Donau-Ries ist ein Mann infolge einer Corona-Infektion gestorben. Die Zahl der Erkrankten in den Kliniken bleibt weiter hoch.

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist im Landkreis Donau-Ries ein weiterer Todesfall zu beklagen. Das teilt das Landratsamt mit.

Der 65-Jährige sei in der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth verstorben und habe an Grunderkrankungen gelitten. In den Kliniken im Kreis werden derzeit zehn positiv Getestete versorgt, drei von ihnen intensivmedizinisch.

Südafrikanische und britische Variante im Landkreis Donau-Ries festgestellt

Insgesamt liegt die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen laut der Pressemitteilung bei 5758, 5346 Personen gelten wieder als genesen. 1417 Bürger wurden nachweislich positiv auf die britische Virusvariante getestet, 21 auf die südafrikanische. (pm)

Lesen Sie auch: