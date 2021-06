Donau-Ries

20:00 Uhr

Das Leben kehrt auf die Sportplätze im Landkreis Donau-Ries zurück

Es ist für das Fußballtraining angerichtet, könnte man dieses Foto beschreiben. Nach den weitreichenden Lockerungen der Infektionsschutz-Bestimmungen dürfen die Sportvereine im Freien und in den Hallen wieder loslegen.

Plus Die Lockerungen seien ein großer Schritt zurück in die Normalität, sagt der Bayerische Fußball-Verband. Einzelheiten müssen noch mit Platzbetreibern besprochen werden.

Von Klaus Jais

Gute Nachrichten für die Amateurfußballer in Bayern: Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat nach dem Treffen des Ministerrates am vergangenen Freitagmittag weitreichende Lockerungen für den Amateurfußball im Freistaat bekannt gegeben: So entfällt seit vergangenem Montag bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 100 die Gruppenobergrenze (bislang 25 Personen) für das Mannschaftstraining. Auch Amateurfußballspiele sind dann wieder mit bis zu 500 Zuschauern erlaubt.

