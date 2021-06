Die Sparkasse schließt zwei SB-Automaten im Donau-Ries

Plus Zwei Automaten in Maihingen und Huisheim sind betroffen. Bis wann diese geschlossen werden und wie die Sparkasse das begründet.

Die Sparkasse Donauwörth schließt zwei ihrer Selbstbedienungsautomaten im Landkreis Donau-Ries. Ab dem 2. August werden die Automaten in den Orten Maihingen und Huisheim geschlossen, wie Michael Scholz, Vorstandsmitglied der Sparkasse Donauwörth, im Gespräch mit unserer Redaktion bestätigt. Er begründet die Maßnahme auch: