Kinderpornografie: Durchsuchungen der Kripo in Landkreisen Donau-Ries und Dillingen

Die Kripo Dillingen hat zwölf Untersuchungen in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen durchgeführt, die Beamten ermitteln dazu bereits länger intensiv.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat am Donnerstagmorgen mit Unterstützungskräften der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord Durchsuchungen in den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries durchgeführt. Grund der Aktion ist der Tatverdacht des Besitzes beziehungsweise Verbreitens kinderpornografischer Inhalte. So soll derartiges Bild- und Videomaterial aus dem Internet heruntergeladen oder über Messengerdienste verbreitet worden sein.

Die Kripo führe seit geraumer Zeit intensive Ermittlungen zu diesem Themenkomplex, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei den Durchsuchungen konnten die Beamten Smartphones und sonstige Datenträger auffinden und sicherstellen. Diese werden nach strafrechtlich relevanten Inhalten ausgewertet. Die Beschuldigten im Alter von 16 bis 52 Jahren müssen sich nun in einem Strafverfahren für ihre Handlungen verantworten.

Die Durchsuchungen fanden auf Grund des gemeinsamen Deliktsbereichs statt und hatten überwiegend keinen direkten Zusammenhang, so die Gesetzeshüter. (pm)