Donau-Ries: Diese Schüler gehen am 10. Mai wieder in die Schule

Corona: Da die Inzidenz in den vergangenen Tagen unter 165 lag, könnte es weitere Öffnungen im Donau-Ries an Schulen geben.

Bei den Schulen im Landkreis Donau-Ries sollen ab Montag Öffnungen in Kraft treten. Das teilt das Landratsamt Donau-Ries in einer Pressemitteilung mit und infomiert über die aktuelle Corona-Lage im Landkreis. Nachdem der durch das RKI veröffentlichte Inzidenzwert des Landkreises Donau-Ries bereits an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Wert von 165 lag, treten bei weiterhin stabiler, beziehungsweise sinkender Inzidenz ab Montag, 10. Mai Änderungen für Schulen in Kraft, heißt es in der Mitteilung.

An Grundschulen sei wieder Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen erlaubt, wenn der Mindestabstand eingehalten werden könne. Schulen, welche den Mindestabstand nicht einhalten können, böten Wechselunterricht an. An Förderschulen gälten diese Regelungen für die Jahrgangsstufen 1 bis 6, für alle übrigen Jahrgangsstufen der Förderschulen finde Distanzunterricht statt.

Corona im Donau-Ries: So soll es an den weiterführenden Schulen weitergehen

An weiterführenden und beruflichen Schulen, sowie den Staatsinstituten zur Ausbildung von Fach- und Förderlehrern findet für Abschlussklassen Präsenz- oder Wechselunterricht statt, je nach Voraussetzungen zum Einhalten des Mindestabstandes, heißt es. Dies gelte auch für die 11. Klassen an Gymnasien und Fachoberschulen sowie Abendgymnasien und Kollegs. Für allen übrigen Jahrgangsstufen finde weiterhin Distanzunterricht statt.

Auch auf die Corona-Situation im Kreis geht das Landratsamt ein. Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Landkreis lieg, Stand 7. Mai, 9 Uhr, bei insgesamt 5539. Hiervon gelten 4760 Personen bereits wieder als genesen.

Ein weiterer Todesfall im Landkreis Donau-Ries

Leider sei in Zusammenhang mit Covid-19 ein weiterer Todesfall zu beklagen. Die über 80 Jahre alte Person habe an erheblichen Grunderkrankungen gelitten. Die Anzahl der seit Pandemiebeginn verstorbenen bestätigten Indexfälle im Landkreis Donau-Ries steigt damit auf 149.

In der Folge gelten laut Mitteilung momentan 630 Personen als aktuell positiv Getestete, sogenannte „Indexfälle“. Der Inzidenzwert am Freitag liegt laut RKI bei 116,6. 1268 Personen seiden bislang nachweislich mit der britischen Virusvariante positiv getestet worden, 17 mit der südafrikanischen.

In den lokalen Krankenhäusern werden aktuell 30 positiv getestete Patientinnen und Patienten behandelt, davonsieben intensivmedizinisch.

Erhöhte Impfpriorität für in der Kinder- und Jugendhilfe Tätige

Ehrenamtliche und hauptberuflich tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit zählen zur Impfpriorität 3. Das regelt der § 4 Abs. 1 Nr. 8 der Corona-Impf-Verordnung. Die im Kinder- und Jugendsport engagierten Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen fallen damit in die Impfpriorität 3 und können sich frühzeitig impfen lassen, teilt das Landratsamt mit.

Betroffene sollen sich im bayernweit einheitlichen Programm BAyIMCO unter https://impfzentren.bayern/citizen/ registrieren und entsprechende Angaben unter dem Reiter „Ich arbeite in einer Schule oder Kindergarten“ bei „Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe“ machen.

Wer zu einem entsprechenden Impftermin eingeladen werde, müsse sämtliche Angaben schriftlich belegen. Hierfür ist eine Bestätigung des Arbeitgebers oder des Vereines notwendig.

Darüber wurden die Städte und Gemeinden bereits in Kenntnis gesetzt und um Weitergabe an die Vereine und Einrichtungen gebeten. Informationen für Ehrenamtliche und Vereine finden sich auch unter www.donauries.bayern/impfung_jugendhilfe/.

Diskussionen um Impfangebot

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einrichtungen der Jugendhilfe in der Region haben bereits in den letzten Wochen ein Impfangebot von Seiten des BRK erhalten und haben, sofern sie sich impfen lassen wollten, die Erstimpfungen bereits erhalten. Nachdem es um diese Berufsgruppe zuletzt Diskussionen gab, sagt Landrat Stefan Rößle in der Pressemitteilung: „Nachdem wir inzwischen in der Prioritätengruppe 3 angekommen sind, konnten wir allen in der Jugendhilfe Berufstätigen schnell Impfungen anbieten, ohne dafür gegen die Priorisierungsvorgaben zu verstoßen. Es war uns ein wichtiges Anliegen, diese Berufsgruppe schnell zu berücksichtigen, sobald es rechtlich zulässig ist.“ (pm)

Lesen Sie auch: