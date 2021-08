Donau-Ries: Knapp 55 Prozent der Menschen sind zweifach geimpft

Im Landkreis Donau-Ries sind aktuell 170 Personen positiv auf Corona getestet, wie das Landratsamt mitteilt. Was im Impfzentrum zu beachten ist.

Das Landratsamt Donau-Ries informiert in einer aktuellen Pressemitteilung über den aktuellen Corona-Stand im Donau-Ries. Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Landkreis Donau-Ries liegt, Stand 31. August, 10.15 Uhr, bei insgesamt 6281. Hiervon gelten 5953 Personen bereits wieder als genesen. Die Anzahl der seit Pandemiebeginn verstorbenen bestätigten Indexfälle im Landkreis Donau-Ries liegt weiterhin bei 158.

In der Folge gelten momentan 170 Personen als aktuell positiv Getestete, sogenannte „Indexfälle“, wie das Landratsamt mitteilt. Der Inzidenzwert am Dienstag liegt nach Angaben des RKI bei 63,3.

216 Fälle der Delta-Variante im Donau-Ries

1564 Personen wurden inzwischen nachweislich mit der britischen (Alpha-) Virusvariante positiv getestet, 45 mit der südafrikanischen (Beta-), eine mit der brasilianischen (Gamma-) und 216 mit der indischen (Delta-Variante).

In der vergangenen Woche (KW 34) konnten im Landkreis Donau-Ries in den Arztpraxen und Impfzentren insgesamt 2.490 Impfungen durchgeführt werden. Davon entfallen 1.554 auf die Impfzentren und 936 auf die niedergelassenen Ärzte. Zu den Impfungen der Impfzentren zählen auch die mittels mobilen Teams vor Ort in verschiedenen Kommunen durchgeführten Impfungen.

Nachfrage nach Erstimpfungen steigt nur langsam

Zusätzlich wurden auch weitere Impfungen durch Betriebsärzte durchgeführt, diese werden allerdings nicht erfasst, weshalb die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Impfungen höher liegt.

Insgesamt wurden im Landkreis Donau-Ries bisher (Stand 29. August) 149.033 Impfungen verabreicht. Von diesen entfallen 86.045 auf die Impfzentren und 62.988 auf Arztpraxen. Eine Erstimpfung haben bislang 76.547 Bürger erhalten, dies entspricht 57,21 Prozent der Landkreisbevölkerung. Mit insgesamt 73.563 bisher durchgeführten Zweitimpfungen sind im Landkreis Donau-Ries nun 54,98 Prozent vollständig geimpft, so die Mitteilung.

Zu erkennen sei von Woche zu Woche ein leichter Anstieg der Erstimpfungen, wenn auch auf geringem Niveau.

Die Öffnungszeiten der lokalen Impfzentren

An den Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen können Sie zu den folgenden Zeiten eine Erst- oder Zweitimpfung vornehmen lassen. Eine vorherige Registrierung über die Bayerische Impfsoftware BayIMCO unter https://impfzentren.bayern/citizen/ führt zu einer Beschleunigung der Impfung, ist aber nicht erforderlich.

Wie das BRK Nordschwaben als Betreiber der Impfzentren mitteilt, kann es, je nach Andrang vor Ort, vereinzelt zu Wartezeiten kommen. Um eine bessere Planbarkeit und damit kürzere Wartezeiten zu ermöglichen, bittet das BRK darum, sich wenn möglich vorab zu registrieren und einen Termin auszuwählen.

Impfen ohne Termin und Anmeldung ist zu diesen Zeiten möglich: