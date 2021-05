Donau-Ries

17.05.2021

Elterninitiativen fordern: Kinder müssen gleichbehandelt werden

Ein Mädchen hält während einer Demonstration unter dem Motto „Homeschooling-Streik“ von Eltern und Kindern vor der bayerischen Staatskanzlei ein Schild mit der Aufschrift „Mit Testen und AHA ist Schule wunderbar“ in die Höhe. Auch im Landkreis Donau-Ries plädieren Eltern für die Rückkehr in die Schulen, vor allem aber für gleiche Bedingungen in Schulen und Betrieben.

Plus Gerade jetzt machen Elterninitiativen auf Ungerechtigkeiten zwischen Unternehmen und Schulen aufmerksam. Es geht aber auch um die Erwachsenen selbst, wie zwei Vertreterinnen aus dem Landkreis Donau-Ries schildern.

Von Verena Mörzl

Zwei Elterninitiativen setzen sich im Ries derzeit verstärkt für die Belange von Kindern und Jugendlichen ein. Die erste ist in Hainsfarth entstanden und hat inzwischen Kontakte zu mehr als 1000 Menschen gefunden. Drei Freundinnen gründeten im Zentralries wenige Monate später eine zweite. Beide Gruppen wollen die Ungleichheit beseitigen, mit der in ihren Augen Kinder und Jugendliche während der Corona-Krise in Schulen im Vergleich zu Erwachsenen in Betrieben behandelt werden. Sie stellen weitere Forderungen und haben Vorschläge, wie man sich einem normalen Schulbetrieb annähern könnte.

