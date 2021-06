Fast 29 Prozent der Donau-Rieser sind voll geimpft

Das Landratsamt teilt die aktuellen Impfzahlen im Donau-Ries mit. Auch bestätigt die Behörde nun ein Sonderkontingent an Impfstoff.

Das Landratsamt Donau-Ries informiert hat die aktuellen Corona-Zahlen im Landkreis bekannt gegeben. Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen im Landkreis liegt laut einer Pressemitteilung, Stand 21. Juni, 10.45 Uhr, bei insgesamt 5983. Hiervon gelten 5737 Personen bereits wieder als genesen, aktuell gelten 89 Personenals aktuell positiv Getestete. Die Anzahl der seit Pandemiebeginn verstorbenen bestätigten Indexfälle im Landkreis liege weiter bei 157. Der Inzidenzwert liegt am Montag nach Angaben des RKI bei 6,0. 1554 Personen seien bislang nachweislich mit der britischen Virusvariante positiv getestet worden, 38 mit der südafrikanischen.

In der vergangenen Woche (KW24) habe die Zahl der durchgeführten Impfungen im Landkreis Donau-Ries gesteigert werden können. Die Impfzentren und Arztpraxen hätten insgesamt 9232 Impfungen durchgeführt. Davon entfallen 4277 auf die Impfzentren und 4955 auf die niedergelassenen Ärzte, wie es heißt. Zusätzlich wurden auch weitere Impfungen durch Betriebsärzte durchgeführt, diese würden allerdings nicht erfasst.

Fast 29 Prozent der Donau-Rieser sind laut Landratsamt voll geimpft

Mit mehr 800 Erstimpfungen in den Impfzentren konnte auch diese Zahl in der vergangenen Woche langsam wieder gesteigert werden, heißt es in der Mitteilung. Insgesamt wurden im Landkreis Donau-Ries, Stand 20. Juni) 95.936 Impfungen verabreicht. Von diesen entfallen 62.435 auf die Impfzentren und 33.501 auf Arztpraxen.

Eine Erstimpfung hätten bislang 57.253 Bürger erhalten, dies entspreche 42,79 Prozent der Landkreisbevölkerung. Mit insgesamt 38.695 bisher durchgeführten Zweitimpfungen seien im Landkreis Donau-Ries nun 28,92 Prozent vollständig geimpft. Weitere 16.075 Personen seien über die Bayerische Impfsoftware BayIMCO (https://impfzentren.bayern/citizen/) registriert.

Zudem teilt das Landratsamt mit, dass nun der geforderte zusätzliche Impfstoff für das Donau-Ries durch die Bayerische Staatsregierung angekündigt worden sei (wir berichteten). Auch der Landkreis Donau-Ries profitiere mit insgesamt 2400 zusätzlichen Impfdosen, je 1200 für Erst- beziehungsweise Zweitimpfungen, die den Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen voraussichtlich ab der nächsten Woche zur Verfügung stehen sollen. (pm)