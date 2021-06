Donau-Ries

vor 18 Min.

Keine Fälle im Donau-Ries-Kreis an das RKI übermittelt: Was der Grund ist

Plus Aktuell sind keine neuen Corona-Fälle an das Landratsamt übermittelt worden. Was das Landratsamt dazu sagt und wie die Inzidenz wohl eigentlich wäre.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt am Mittwoch bei 32,1 – allerdings verzeichnet das RKI keine neuen Fälle für den Landkreis. Nachdem es vor einigen Wochen zu Problemen bei der Übermittlung der Fälle kam: Liegt nun wieder ein Übermittlungsfehler vor?

