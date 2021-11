Lebenshilfe Donau-Ries wählt neuen Vorstand

Plus Der Verein Lebenshilfe Donau-Ries hat einen neuen Vorstand gewählt. Paul Kling, der 25 Jahre lang Vorsitzender war, ließ sich nicht erneut aufstellen.

In den vergangenen Monaten verlief vieles anders als bisher gewohnt. Das galt auch für die Vorstandswahlen der Lebenshilfe Donau-Ries. Anstelle einer Mitgliederversammlung führte der Verein ein Umlaufverfahren durch, bei dem alle Mitglieder unter anderem den neuen Vorstand wählen konnten.