Donau-Ries

vor 18 Min.

Mehr als eine pomologische Besonderheit

Plus Der Nördlinger Maler Johannes Müller kannte die heute sehr seltene Apfelsorte.

Von Ralf Hermann Melber

Am 10. Juli 1752 wurde in Nördlingen Johannes Müller geboren. Eine Straße im Osten der Geburtsstadt ist nach ihm benannt. Der Maler, Geschichtsforscher und Hobbydichter war ein hervorragender Naturbeobachter und aus heutiger Sicht auch Pomologe. In zwei Bänden versuchte der Künstler in einer Zeit, als es die Fotografie längst noch nicht gab, das Obst auf Rieser Bäumen zu zeichnen und zu charakterisieren.

