Radler brauchen mehr Schutz

Plus Redakteur Robert Milde befürwortet den Ausbau der Radwege im Landkreis. Aber die Fahrradfahrer sollten selbst auch etwas zur eigenen Sicherheit beitragen.

Radfahren ist umweltfreundlich, Radfahren ist häufig zeitsparend, Radfahren ist aber auch gefährlich. In der Kette der Verkehrsteilnehmer auf der Straße ist der Radler das schwächste Glied und folgerichtig bei einem Unfall besonders gefährdet. Im Idealfall hat der Radfahrer eine eigene Spur, die ihn von den übrigen Fahrzeugen trennt und schützt, bestenfalls in der Ortschaft genauso wie auf freier Strecke. So weit die Wunschvorstellung.

