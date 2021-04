Donau-Ries: So viele Menschen wurden in Arztpraxen geimpft

Das Landratsamt informiert über den Fortschritt bei Impfungen gegen das Coronavirus. Zudem gibt es im Donau-Ries-Kreis zwei weitere Todesfälle.

Das Landratsamt Donau-Ries informiert in einer Pressemitteilung über die aktuelle Corona-Lage im Landkreis. Die Zahl der positiv auf COVID-19 getesteten Personen im Landkreis Donau-Ries liegt, Stand 16. April, 8.30 Uhr, bei insgesamt 4812. Hiervon gelten 4055 Personen bereits wieder als genesen.

Leider seien in Zusammenhang mit COVID-19 zwei weitere Todesfälle zu beklagen. Die über 70, bzw. über 80 Jahre alten Patientinnen, bzw. Patienten hätten an erheblichen Grunderkrankungen gelitten. Die Anzahl der seit Pandemiebeginn verstorbenen bestätigten Indexfälle im Landkreis Donau-Ries steigt damit auf 142.

Wie die Impfungen in den Arztpraxen im Donau-Ries laufen

Derzeit gelten laut Mitteilung 615 Personen als aktuell positiv Getestete, sogenannte „Indexfälle“.

Der heutige Inzidenzwert liegt laut RKI bei 265,4. 589 Personen wurden bislang nachweislich mit der britischen Virusvariante und sechs Personen mit der südafrikanischen Virusvariante positiv getestet.

Seit einigen Wochen führen neben den beiden Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen sowie den mobilen Teams auch zahlreiche niedergelassene Ärztinnen und Ärzte Impfungen in ihren Praxen durch. Wie das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege mitteilt, konnten in den Arztpraxen im Landkreis Donau-Ries bislang (Stand 14. April) 2590 Impfungen durchgeführt werden. Diese Impfungen wurden zu den bereits 25.113 Impfungen in den Impfzentren (Stand 11. April) durchgeführt, wie das Landratsamt mitteilt. In Summe konnten im Landkreis Donau-Ries also inzwischen 27.703 Impfungen durchgeführt werden. (pm)

Das könnte Sie auch interessieren: