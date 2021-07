Sonderimpftag mit Johnson & Johnson in Nördlingen und Donauwörth

Bürger im Landkreis Donau-Ries können sich am Samstag gegen Corona impfen lassen. Wie viele Bürger im Kreis geimpft wurden.

Das Landratsamt Donau-Ries informiert in einer aktuellen Pressemitteilung über die aktuelle Corona-Lage im Landkreis und eine weitere Sonderimpfaktion.

Die Zahl der positiv auf COVID-19 getesteten Personen im Landkreis Donau-Ries liegt, Stand 14. Juli, 10 Uhr, bei insgesamt 6017. Hiervon gelten 5833 Personen bereits wieder als genesen. Die Anzahl der seit Pandemiebeginn verstorbenen bestätigten Indexfälle im Landkreis Donau-Ries liegt weiterhin bei 158. In der Folge gelten momentan 26 Personen als aktuell positiv Getestete, sogenannte „Indexfälle“. Der Inzidenzwert am Mittwoch liegt nach Angaben des RKI bei 8,2. 1564 Personen wurden bislang nachweislich mit der britischen Virusvariante positiv getestet, 44 mit der südafrikanischen und 13 mit der indischen.

Der Impffortschritt im Landkreis Donau-Ries

Nach wie vor könnten allen neu registrierten Bürgerinnen und Bürgern in kürzester Zeit Impftermine angeboten werden, heißt es in der Mitteilung. Wer sich impfen lassen möchte, sollte sich deshalb unter https://impfzentren.bayern/citizen/ registrieren.

Um erneut steigenden Infektionszahlen entgegenzuwirken müssten laut Einschätzung des Robert Koch Institutes mindestens 75 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft sein, im Idealfall über 85 Prozent. Insbesondere, um der Ausbreitung der besorgniserregenden Virusvariationen entgegenzuwirken.

Sonderimpfaktion mit Johnson & Johnson – Impfung auch ohne Anmeldung möglich

Wer eine Impfung mit dem Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson – hier ist nur eine Impfung zum vollständigen Impfschutz notwendig – wünscht, habe dazu im Rahmen einer weiteren Sonderimpfaktion am Samstag, 17. Juli, in den beiden Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen die Möglichkeit.

Im Idealfall sollten Bürger sich auch hier vorab unter https://impfzentren.bayern/citizen/ oder telefonisch (0906 126 789 30 für Donauwörth oder 09081 218 17 12 für Nördlingen) registrieren und vorab eine E-Mail an johnson@impfen-donau-ries.de senden, dies könne die Impfung beschleunigen.

Die Impfzentren sind für die Aktion zwischen 9.30 bis 11.30 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr geöffnet. Bürger könnten sich jedoch auch ohne vorherige Registrierung und Terminabsprache impfen lassen. Vor jeder Impfung finde ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt oder einer Ärztin statt. Interessierte sollen bringen ihren Personalausweis und Impfpass mitbringen. Bei der Sonderimpfaktion mit dem „Einmal-Impfstoff“ von Johnson & Johnson hätten in der vergangenen Woche insgesamt 128 Impfwillige in Donauwörth geimpft werden.

Mehr als 50 Prozent der Bürger haben eine Erstimpfung erhalten

In Summe wurden in der vergangenen Woche (KW 27) im Landkreis Donau-Ries in den Arztpraxen und Impfzentren 6432 Impfungen durchgeführt. Hiervon entfallen 2787 auf die Impfzentren und 3645 auf die niedergelassenen Ärzte. Zusätzlich wurden auch weitere Impfungen durch Betriebsärzte durchgeführt, diese werden allerdings nach wie vor nicht auf Landkreisebene erfasst, weshalb die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Impfungen noch höher liegen dürfte.

Insgesamt wurden im Landkreis Donau-Ries bisher (Stand 11. Juli) 119.959 Impfungen verabreicht. Von diesen entfallen 73.942 auf die Impfzentren und 46.017 auf Arztpraxen.

Eine Erstimpfung haben bislang 69.282 Bürger erhalten, dies entspricht 51,78 Prozent der Landkreisbevölkerung. Mit insgesamt 50.148 bisher durchgeführten Zweitimpfungen sind im Landkreis Donau-Ries nun 37,48 Prozent vollständig geimpft. (pm)