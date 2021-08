Donau-Ries

vor 32 Min.

Umleitungen im Sommer: So kommen Sie im Ries ohne Baustelle ans Ziel

Plus Zahlreiche Baustellen im Ries und im benachbarten Baden-Württemberg bedeuten für Auto- und Lastwagenfahrer auch zahlreiche Umleitungen. Wo derzeit gearbeitet wird.

Von Matthias Link

Verkehrsteilnehmer müssen im Ries derzeit verschiedene Umleitungen in Kauf nehmen, da an Bundes-, Kreis- und städtischen Straßen gebaut wird. Auf der B25 ist die Fahrbahn derzeit ab der Anschlussstelle Nördlingen-Süd in Richtung Möttingen auf circa 2,3 Kilometern verengt. Die Maßnahme ist notwendig, um im Anschluss die Verbreiterung der B25 auf drei Fahrstreifen vorzubereiten, wie Alexander Becker, zuständiger Abteilungsleiter des Staatlichen Bauamts Augsburg für den Donau-Ries-Kreis, mitteilt. Die mobilen Betonleitwände werden bis zu den Asphaltarbeiten auf der Bundesstraße in den Sommerferien 2022 stehen bleiben.

