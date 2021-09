Donau-Ries

17:00 Uhr

Wer sind die Corona-Infizierten im Kreis Donau-Ries?

Plus Wie viele Jugendliche sind infiziert? Und wie ist die Infektionslage bei den Senioren? Daten gibt es inzwischen auch darüber, wie viele der Infizierten geimpft oder ungeimpft sind.

Von Verena Mörzl

Wenngleich der Corona-Inzidenzwert im Alltag nun eine untergeordnete Rolle einnehmen wird, so gibt er doch viel Aufschluss über das aktuelle Infektionsgeschehen im Landkreis Donau-Ries. Zur Wochenmitte zunächst eine gute Nachricht: Die Zahl der Menschen, die sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, sinkt weiter. Am Mittwoch unterschreitet der Inzidenzwert laut Robert-Koch-Institut sogar wieder die 50er-Marke (49,9). Dennoch mahnt das Gesundheitsamt zur Vorsicht, auch in der Region befinde man sich in der vierten Welle. Interessant ist deshalb ein etwas genauerer Blick: Wer sind die Corona-Infizierten derzeit?

