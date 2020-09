16:40 Uhr

Doppelausstellung in Nördlingen als Schlusspunkt von „Kunst zei(g)t“

Ein letztes Mal wird der Projektraum in der Löpsinger Straße den regionalen Künstlern überlassen. Diesmal zeigen Adriana Häusler und Wolfgang Mussgnug ihre Werke.

Von Peter Urban

Adriana Häusler, die aus Mexiko stammt, aber seit 26 Jahren in Deutschland lebt, mit ihrer „Fusion“-Kunst aus Collagen, Malerei und Makrofotografie. Die gelernte Modedesignerin, die in Wemding wohnt, stellt kleine unscheinbare Dinge und Beobachtungen aus der Alltagswelt in ein neues, inspirierendes Umfeld, mit Versatzstücken aus Textil, Glas, Spiegeln etc. Wolfgang Mussgnug zeigt unter anderem eine neue Reihe aus seiner Werkgruppe der Metropolen. Dieses Mal ist es Mailand – und wieder in einem nie gesehenen, überraschenden Kontext.

Das Besondere: Die beiden Künstler haben auch gemeinsame Werke geschaffen, die beide Kunst-Welten auf faszinierende Weise verbinden. Unbedingt sehenswert bis Sonntag im Projektraum in der Löspinger Straße in Nördlingen.

Lesen Sie auch: