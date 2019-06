vor 58 Min.

Doppeltes Handzeichen für gutes Festbier

Auf eine erfolgreiche Jubiläumsmess’ stoßen Joachim Papert, Oberbürgermeister Hermann Faul, Erbprinz Carl Eugen, Brauhaus-Geschäftsführer Michael Metz, Braumeister Volker Röthinger und Festwirt Jügen Papert (von links) an.

Die Messbier-Beschau fand im Gewölbekeller des Nördlinger Rathauses statt

„Die Nördlinger Mess’ wird 800 Jahre alt. Deshalb liegt heuer die Messlatte besonders hoch“, so begrüßte Carl-Eugen Erbprinz zu Oettingen-Wallerstein die Gäste zur Messbier-Beschau im Gewölbekeller des Nördlinger Rathauses. „Da ich weiß, dass ein bewährtes Team der Stadt Nördlingen mit unaufgeregter Professionalität die Jubiläumsmess’ organisiert, kann bereits heute nach dem Bieranstich auf eine erfolgreiche Mess’ angestoßen werden.“ Mit zwei Schlägen führte Festwirt Jürgen Papert den Bieranstich aus. Zügig wurden die Krüge gefüllt und das Festbier probiert. Oberbürgermeister Hermnn Faul nahm einen Schluck und forderte die „Biertester“ auf, „mit einem doppelten Handzeichen“ die hervorragende Qualität des „Nördlinger 2019“ zu bestätigen. Unisono bekam die Braumeisterarbeit von Volker Röthinger die Note „sehr gut“.

Faul erinnerte bei der Begrüßung an den Kaufmannszug, der kürzlich in der Stadt Station machte. „So müssen wir uns die Situation der Mess’ im 17. Jahrhundert vorstellen, als Händler, Kaufleute und Handwerker aus ganz Europa mit Fuhrwerken, vielen Menschen und Pferden nach Nördlingen zur größten Messe neben Frankfurt und Leipzig kamen und sich die Einwohnerzahl auf rund 10000 verdoppelte. Die Stadt muss damals extrem nach Pferd gerochen haben.“

Ordnungsamtsleiter Jürgen Landgraf stellte die Fahrgeschäfte der Mess’ 2019 vor und bedauerte, dass die schon als nostalgische Attraktion angekündigte Zugspitzbahn am Montag aus zwingenden Gründen abgesagt habe. „Anlässlich des 800. Mess’-Jubiläums findet am Freitag, 21. Juni, ein Jubiläumsabend mit ökumenischem Gottesdienst, Eröffnung der historischen Ausstellung, Hochseilshow und Festabend im Papert-Festzelt statt.“ Daniel Wizinger vom Ordnungsamt berichtete über den Händlermarkt und kündigte einige neue Beschicker an. „Rummelplatz, Rieser Verbraucherausstellung, Festzelt, Biergärten und das große Freiluft-Kaufhaus werden auch die Jubiläumsmess’ erfolgreich werden lassen“, war sich Landgraf sicher. Er dankte allen, die sich für das größte Nordschwäbische Volksfest engagieren. Joachim Papert stellte das musikalische Festzeltprogramm vor. Auch bei der Jubiläumsmess’ wird es den Mess’-Bus für eine sichere Heimfahrt geben. Jörg Schwarzer sagte: „Im vergangenen Jahr nutzten 3500 Mess’-Besucher den kostengünstigen Service.“ Viele Eltern lobten das Angebot, „das besonders für die Jugend enorm wichtig ist“.

Brauhaus-Geschäftsführer Michael Metz leitete abschließend zum gemütlichen Teil des Abend über, das Team der Waldschenke Eisbrunn verwöhnte die Gäste. (ril)

