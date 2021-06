So verändert sich Birkhausen

Spatenstich für Dorfstraße ist auch Startschuss für weitere Maßnahmen

Mit dem Spatenstich zur Umgestaltung der Oberen Dorfstraße im Wallersteiner Ortsteil Birkhausen ist der offizielle Startschuss für den ersten Bauabschnitt der Dorferneuerung gefallen. Der Schwerpunkt dabei liegt auf der Verschmälerung der bestehenden Fahrbahn. Ein Begegnungsverkehr zwischen zwei Fahrzeugen bleibe jedoch möglich, sagte Baurätin Johanna Schack vom Amt für Ländliche Entwicklung in Krumbach. Eingefasst und zu den Nebenflächen abgegrenzt werde die Straße mit überfahrbaren Granitsteinen.

Erweitert und neu angelegt werden darüber hinaus die Grünflächen im Verlauf der Straße. Bäume werden neu gepflanzt, um den Bereich optisch aufzuwerten, so die Baurätin. Im Bereich des Friedhof-Vorplatzes werden laut Schack ebenfalls Bäume gepflanzt und Grünflächen neu gestaltet. Abstellmöglichkeiten werde es künftig für Fahrräder geben. Ebenso werden Sitzgelegenheiten angebracht.

Deutliche Veränderungen gibt es auch an der nördlichen Ortseinfahrt von Maihingen her. Dort sollen drei Garagen unmittelbar an der Kreisstraße DON12 verschwinden und durch eine Grünfläche mit Sitzgelegenheiten und Informationstafeln ersetzt werden.

Im südlichen Ortsbereich sehen die Planungen vor, den Steinbach am Veteranenplatz „erlebbar“ in Form einer Rampe zum Gewässer sowie durch eine ansprechende Platzgestaltung zu machen. Am Platz selbst ist die Erneuerung des Gehwegs und die Sanierung der Fußgängerbrücke vorgesehen. Da in Richtung Sportplatz noch kein Gehweg vorhanden ist, soll ein solcher neben Parkmöglichkeiten für Besucher des Sportplatzes geschaffen werden. Zusätzlich ist nahe des Sportplatzes ein Spielfeld für Volleyball und Badminton vorgesehen. Baurätin Schack rechnet im Sommer nächsten Jahres mit dem Abschluss der Bauarbeiten für den ersten Sanierungsabschnitt. Wann es mit dem zweiten weitergehe, sei momentan noch nicht absehbar. Dies hänge in erster Linie von den Finanzmitteln ab, die zur Verfügung stünden. Geplant werde bereits.

Nach Angaben von Bürgermeister Joseph Mayer kostet der erste Abschnitt rund 1,8 Millionen Euro brutto. 1,2 Millionen kämen vom Staat in Form von Zuschüssen. Mayer räumt ein, dass die Gemeinde Wallerstein ohne die staatliche Förderung das Vorhaben wohl nicht angepackt hätte. Bereits erledigt seien die Sanierung der Abwasserkanäle in der Oberen Dorfstraße sowie die Verlegung von Leerrohren für Glasfaserleitungen. Nach Abschluss der Arbeiten werde die Straße ein ganz neues und modernes Gesicht bekommen, so Mayer.

Manfred Steger, Dritter Bürgermeister in Wallerstein und Mitglied im Aufsichtsrats der Birkhausener Nahwärmegenossenschaft, verwies auf die künftige Nahwärmeversorgung für rund 40 Haushalte im Ort durch eine nahe gelegene Hackschnitzelheizung. Steger sagte, dass es eine lange Zeit und viel Mühe gekostet habe, die Bürger von den Vorteilen eines Nahwärmenetzes zu überzeugen. Er und seine Mitstreiter seien froh, letztendlich die Bevölkerung zum Mitmachen bewegt zu haben. In Birkhausen wird bereits seit zwölf Jahren über eine Dorferneuerung diskutiert. Angeordnet wurde sie vom Amt für Ländliche Entwicklung im Juli 2014. Die konkrete Planungsphase begann 2016.