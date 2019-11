vor 55 Min.

Dorftheater spielt „Denken ist Glückssache“

Im Balgheim gibt es noch Karten für die Aufführungen ab dem 22. November

Die Proben laufen auf Hochtouren: Das Dorftheater Balgheim spielt heuer das Lustspiel „Denken ist Glückssache“ von Marianne Fritsch. Seit September treffen sich die Mitwirkenden jede Woche und üben das Stück. In „Denken ist Glückssache“ geht es darum, was alles auf einem denkmalgeschützten Anwesen in einer Nacht vor dem sechzigsten Geburtstag der Besitzerin, Frieda Gruber, passiert. Es entstehen Missverständnisse, es ergeben sich zweideutige Situationen und es entwickeln sich, wie sollte es anders sein, zarte Banden. Das gesamte Stück ist einer Pressemitteilung zufolge wundervoll kurios und witzig. Mit ihrem engagierten Spiel bieten die Akteure den Zuschauern eine kleine Auszeit vom Alltag.

Karten sind noch zu haben für folgende Termine: Freitag, 22. November (Generalprobe), und Freitag, 29. November, Beginn jeweils um 19.30 Uhr sowie für Sonntag, 1. Dezember, um 14.30 Uhr. Die beiden Samstagabende sind bereits ausverkauft. Anmeldungen sind unter Telefon 09083/767 sowie E-Mail wiedemannhhm@t-online.de möglich. (pm)

