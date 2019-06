vor 30 Min.

Dort wird in Reimlingen gebaut

Noch wird in der Hauptstraße gebaut, da wird in Reimlingen schon weiter geplant. Spätestens in den kommenden Jahren soll weiter investiert werden.

Die Gemeinde will und muss weitere Kanäle sanieren. Zudem soll Platz für Häuslebauer und Unternehmen geschaffen werden. Was die Räte kritisieren

Von Jim Benninger

Noch wird in der Hauptstraße gearbeitet, doch die Gemeinde Reimlingen plant schon seit einiger Zeit weitere altersbedingte Sanierungen von Kanälen und Straßen, aber auch die Erweiterung von Siedlungs- und Gewerbegebieten. Dies wurde auf der jüngsten Gemeinderatssitzung im Schloss deutlich und gleich von zwei Planern ausgeführt.

Wann in den kommenden Jahren jedoch Herkheimer-, Schmähinger- und Ostenstraße sowie Riedweg und auch die Erweiterung des örtlichen Gewerbegebietes an der Staatsstraße in Angriff genommen werden, das steht noch nicht fest. Es könnte an der Aufteilung der Gemeindefinanzen hängen, die Bürgermeister Jürgen Leberle in der Sitzung kurz vorstellte, an Zuschüssen, die derzeit bei Straßenausbauten zwischen 50 und 60 Prozent und bei Kanalsanierungen noch höher liegen, so Planer Friedrich Eckmeier.

Aber auch die derzeit ausgelasteten Kapazitäten und Preise der Bauunternehmen spielen eine Rolle. Auf jeden Fall würden die Planungen für Kanal- und Straßenarbeiten sowie die Erweiterung von Siedlungs- und Gewerbegebiet zu Ende geführt, so Leberle. Als erstes sind dabei Arbeiten im Untergrund geplant, denn auch in Reimlingen sind weitere Kanäle in die Jahre gekommen oder einfach wegen ihrer Dimensionierung nicht mehr zeitgemäß. In die Schadensklassen vier und fünf, die zum kurzfristigen oder sofortigen Handeln drängen, waren einige Kanäle nach der Kamerabefahrung durch das Nördlinger Büro Eckmeier und Geyer gefallen.

So sollen in der Herkheimer Straße die 300-Millimeter-Rohre teilweise durch 400er ersetzt werden und die Straße danach voll auf 5,8 Meter mit einem 1,5 Meter breiten Gehweg ausgebaut werden. Für den Kanal seien dort 420000 Euro vorgesehen, für alle drei geplanten Kanalmaßnahmen 1,4 Millionen Euro, wobei mit rund 900000 Euro an Zuschüssen gerechnet werde. Auch die Kanäle der Schmähinger Straße sollen auf 750 Metern saniert werden.

Die steile Straße in den Nördlinger Stadtteil hat derzeit an manchen Stellen nur 4,95 Meter. Sie wird für 760000 Euro durchgängig auf 5,2 Meter sowie auf einer Seite mit einem 1,5 Meter breiten Gehsteig ausgebaut. Auch in Riedweg und Ostenstraße werden auf 500 Metern Kanäle erneuert und teilweise aus privatem auf öffentlichen Grund verlegt. Zudem stellte Planer Joost Godts die überarbeiteten Bebauungspläne für die Erweiterung des Reimlinger Gewerbegebietes auf der gegenüberliegenden Straßenseite sowie ein weiteres Baugebiet vor.

So soll gegenüber der „Fürschwelle“ ein zweites Gebiet unter anderem mit einer Wendemöglichkeit für Lieferfahrzeuge und einer Grünfläche mit Spielplatz für Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser erschlossen werden. Diese größeren Häuser gaben Anlass zu Diskussionen, denn während einige Räte die niedrigeren Baukosten sowie den kleineren Platzbedarf für einzelne Familien hervorhoben, meinten andere, dass diese nicht in ein Dorf und schon gar nicht an dessen Rand passten. Für die neuen, knapp 20000 Quadratmeter großen Gewerbeflächen müssten sensible Bereiche mit Äckern und Wiesen geopfert werden, weswegen es dafür auch einiger Ausgleichsflächen bedürfe, so der Planer weiter. Ein öffentlicher Grünstreifen werde das Gebiet umfrieden. Die angesprochenen Änderungen werden wieder in die Pläne aufgenommen und den Räten noch einmal vorgelegt.

