Dr. Claus Daumann blickt zurück auf 20 Jahre Frauenheilkunde in Oettingen

Plus Dr. Claus Daumann blickt auf 20 Jahre Praxistätigkeit zurück. Er denkt nicht ans Aufhören, sagt aber: „Vieles hat sich im Gesundheitswesen nicht zum Positiven entwickelt.“

Von Bernd Schied

Auf eine 20-jährige Praxistätigkeit blickt der Oettinger Frauenarzt Dr. Claus Daumann zurück. Im Jahr 2000 kam der Badener ins Ries, um die Praxis von Dr. Claus Vogelgsang zu übernehmen, deren Fortbestand zum damaligen Zeitpunkt keineswegs gesichert war. Nicht zuletzt deshalb, weil am Oettinger Krankenhaus die Geburtshilfe geschlossen wurde.

Eine Zeitlang arbeitete Dr. Daumann am Nördlinger Stiftungskrankenhaus als Belegarzt. Allerdings war schnell klar, dass es nicht vertretbar erschien, in Oettingen zu praktizieren und in Nördlingen zu operieren sowie Geburtshilfe zu leisten. 2001 war damit Schluss. Danach operierte er drei Jahre lang an der Donau-Ries-Klinik in Oettingen, bis dort nach einem Beschluss der politischen Gremien im Landkreis die operativen Fächer weichen mussten. Fortan wandte sich Claus Daumann neben seiner Tätigkeit als Frauenarzt der ganzheitlich komplementären Medizin zu. Das neue Aufgabengebiet umfasste Mikronährstofftherapien mit Schwerpunkt Vitamin D-Versorgung, das Thema Darmgesundheit, die Behandlung von Stresserkrankungen sowie psychischer Beschwerden mit naturheilkundlichen Methoden. Biologische komplementäre Krebstherapien und Infusionstherapien mit unterschiedlichen Behandlungszielen ergänzen seit zwölf Jahren die Angebote in der Praxis. Zu den entsprechenden ganzheitlichen Sprechstunden finden auch Männer den Weg in die Praxis in der Georg-Friedrich-Steinmeyer-Straße. Neben seiner Praxistätigkeit ist Dr. Daumann viel unterwegs, um in Kursen und Vorträgen Ärztekollegen, Heilpraktikern, aber auch Laien sein Wissen zu vermitteln. Vor knapp einem Jahr gründete er die Netzwerk-Akademie für Körper, Geist und Seele. Es handelt sich hier um einen Verein, der bundesweit verschiedene Akteure mit ganzheitlichem Ansatz eine Plattform bietet. Daumann ist erster Vorsitzender der Organisation.

Landarztpraxen sind immer schwieriger zu besetzen

Auch nach 20 Jahren ist der 64-jährige Mediziner nach wie vor ein kritischer Geist. „Vieles hat sich im Gesundheitswesen nicht zum Positiven entwickelt“, bedauert er im Gespräch mit unserer Zeitung. So seien Landarztpraxen immer schwieriger zu besetzen, was seiner Ansicht nach an der Politik liege, die Berufsanfänger „abschreckt“, wie er sich ausdrückt. Überbürokratie oder peinliche Pannen im Zusammenhang mit der seit 15 Jahren geplanten Digitalisierung des Gesundheitswesens seien hierfür nur einige wenige Beispiele. „Rund ein Viertel der Ärzte in Bayern hat den Anschluss an diese neue Technik verweigert, weil es grundsätzliche Datenschutzbedenken gibt, die bis heute nicht ausgeräumt sind“, erklärt der Gynäkologe den momentanen Sachstand.

Erfahrene Ärzte statt elektronischen Schnickschnacks

Claus Daumann denkt mit seinen 64 Jahren noch nicht ans Aufhören, vorausgesetzt, seine eigene Gesundheit macht mit und die Politik setzt statt auf Videosprechstunden oder sonstigen „elektronischen Schnickschnacks“ auf erfahrene Ärzte. „Je mehr Erfahrung ein Mediziner hat, desto weniger Diagnostik mit Apparaten und Labor braucht es für eine Diagnose“, zeigt sich Daumann überzeugt.

