Drei Autos in Unfall bei Alerheim verwickelt

Zwischen Fessenheim und Alerheim hat sich am Freitagnachmittag ein Unfall ereignet, in den drei Autos und mehrere Personen verwickelt waren. Die Insassen hatten Glück im Unglück.

Die Polizei teilt mit, dass ein 23-jähriger Pkw-Fahrer von Alerheim kommend in Richtung Staatsstraße 2221 unterwegs war und von dort links aus der Fessenheimer Straße Richtung Norden abbiegen wollte. Er soll dabei einen auf der Staatsstraße von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 78-jährigen Fahrer übersehen haben. Die beiden Autos stießen zusammen. Der Pkw des älteren Mannes wurde in der Folge noch gegen ein aus Richtung Fessenheim kommendes Auto geschleudert. An dessen Steuer saß ein 42-jähriger Mann.

Unfall bei Alerheim: Polizei schätzt Schaden auf rund 33.000 Euro

Keiner der Fahrzeuginsassen wurde verletzt, aber es entstand erheblicher Schaden von insgesamt geschätzt 33.000 Euro. Eines der Unfallfahrzeuge musste abgeschleppt werden. (pm)

