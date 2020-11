12:34 Uhr

Drei Einbrüche mit zum Teil hohem Sachschaden

Unbekannte Einbrecher richteten in der Nacht auf Samstag im Nördlinger Stadtgebiet hohen Schaden an.

Plus Den größten Schaden richten unbekannte Täter im ehemaligen Nördlinger Hotel "Schützenhof" an. Alle Einbrüche ereignen sich im gleichen Zeitraum.

Drei Einbruchsdelikte haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag im Nördlinger Stadtgebiet ereignet. Ein Zusammenhang sei denkbar, sagt die Nördlinger Polizei.

Eine Person, möglicherweise auch mehrere Personen, drangen im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen auf der Kaiserwiese in Nördlingen über das Dach in das leer stehende Gebäude des ehemaligen Hotels Schützenhof ein. Im Hotel wurde laut Polizeibericht eine Türe aufgebrochen und zwei weitere Türen zum angrenzenden Vereinsheim des Schützenvereins erfolglos angegangen. Es entstand kein Diebstahlsschaden, jedoch wurde mit brachialer Gewalt vorgegangen, sodass ein erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen.

in bislang unbekannter Täter schlug in der Nacht zum Samstag die Seitenscheibe einer Verkaufsbude ein, welche auf dem Parkplatz des Einkaufscenters An den Langenwiesen abgestellt ist. Anschließend durchwühlte der Täter nach Polizeiangaben den Imbissanhänger, entwendete aber keine Wertgegenstände, sondern nur etwa 20 Semmeln. Der Diebstahlsschaden ist daher gering, jedoch beträgt der entstandene Sachschaden rund 700 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde aus einer Wohnung in der Nördlinger Innenstadt ein Fernseher entwendet. Ein bislang unbekannter Täter öffnete vermutlich über eine Katzenklappe die Haustüre und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung. Aus der Wohnung wurde ein Fernseher der Marke Panasonic in Wert von über 500 Euro entwendet. Die Polizei geht derzeit einem Hinweis auf einen möglichen Täter nach. (RN/pm)

